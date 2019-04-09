REKLAMLAR

Spam gönderiler yapanların Twitter'ı ele geçirmelerini engellemek için sosyal medya uygulaması bazı önlemler almaya başladı. Bunlardan biri de bir günde takip edilebilecek hesap sayısını kapsıyor. Daha önce bu sayı 1.000 idi ancak "Twitter Safety" hesabından bir tweet yeni limitin 400 olduğunu açıkladı. Bu, spam gönderiler yapanların bir gün içinde çok sayıda takipçi eklemesini ve daha sonra bunları "toplu" olarak silmesini sınırlayacak. Zira bu Twitter'ın kurallarını ihlal ediyor.

REKLAMLAR

Twitter'ın Günlük Takip Limiti Artık 1000 Değil

Tüm bu hesapları takip eden spam'cılar çoğu hesabın onları geri takip etmesini umuyorlar. Geri takip yapanlar daha sonra zaman çizelgelerinde bir dizi spam ile karşılaşmaya başlıyor. Geri takip etmeyenler ise toplu şekilde takipten kaldırılıyor. Bu, tekrar tekrar devam eden bir döngü halini alıyor. Twitter yaptığı resmi açıklamayla artık günlük takipçi limitini 1000'den 400'e düşürdüklerini belirtti. Ancak bu elbette spam gönderiler yapanları durdurmak için yeterli olmayacak. Yine de onları bir miktar yavaşlatacaktır. 400 sınırlaması ile spam hesaplar daha az etkili, daha yavaş ve kullanımı daha pahalı hale gelecek.

REKLAMLAR

400 elbette hala çok büyük bir sayı. Ancak bu sayının teknik bir sınırlama olduğunu ve Twitter'ın spam takipleri daha önceden tespit etmek için gelişmiş yöntemler kullandığını hatırlatalım. Kendilerinin de açıkladığı gibi Twitter kullanıcılarının %99,87'si bu yeni kuraldan etkilenmeyecek. Kim günde 400 takip yapar öyle değil mi? Umarız her şey daha da caydırıcı hale gelir ve Twitter kullanmak ileride daha güvenli olur.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum