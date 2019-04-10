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Android'li akıllı telefonunuzdaki ekran çentiğine sempati beslemiyorsanız ona pil çubuğu göstergesi ekleyerek çentiği en azından işlevsel bir hale dönüştürebilirsiniz.

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Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarda kamera deliğine pil göstergesi ekleyen Energy Ring uygulaması kullanıma sunulmuştu. Notch & S10 Battery Bar da Energy Ring'le benzer şekilde çalışıyor fakat daha fazla akıllı telefonla uyumluluk söz konusu.

Android: Ekran Çentiğine Pil Çubuğu Eklemek

Energy Ring'in aksine Notch & S10 Battery Bar çentiğin etrafında bir katman olarak belirmiyor, bir duvar kağıdı gibi konumlanıyor. Bu nedenle diğer uygulamaların üzerinde çalışmak üzere erişim izni talep etmiyor. Yalnızca depolama birimindeki dosyalara erişim izni sağlamalısınız.

Uygulama seçtiğiniz duvar kağıdının üzerine pil göstergesi ekliyor. Bu şüphesiz sevindirici çünkü boş siyah arka plan ya da ön tanımlı duvar kağıtlarıyla yetinmek zorunda kalmıyorsunuz.

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Notch & S10 Battery Bar'ı cihaza yükleyip çalıştırdıktan sonra akıllı telefonunuzda ne türde bir çentik olduğunu seçmeniz lazım. Farklı türden çentikler için ayarlamalar yapılmış. Örneğin ilk çentik seçeneğinin OnePlus 6 ile uyumlu olduğu anlaşılıyor. ASUS Zenfone 5Z, Zenfone Max Pro M2 modelleri için üçüncü seçenek uyumlu. Galaxy S10e, S10 ve S10+ desteği de var.

Çentiği ayarladıktan sonra gösterge çubuğunun boyutu ve genişliğini tayin etmelisiniz. Daha önce belirttiğimiz gibi duvar kağıdı tercihi yapabiliyorsunuz. Farklı pil seviyeleri için farklı renkler seçebilirsiniz. Örneğin % 100 – % 75 aralığına yeşil, % 0 – % 30 aralığına kırmızı renk iyi bir seçim olabilir. Tabii bu tamamen size kalmış.

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