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Apple, dün iOS 12.2 ile birlikte yeni Apple News+ aboneliğini başlattı. Yeni içerik servisi, kullanıcılara 300'den fazla dergi ve yayına erişim imkanı sunuyor. Bu yazımızda News+ aboneliği almak için izlemeniz gereken adımları inceleyip, varsa bazı zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak geçici çözümleri ve diğer ipuçlarını paylaşacağız Ayrıca, mevcut Texture aboneleri için bilgilere odaklanan bir bölüm ekledik.

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Apple News+'a Abone Olma, İptal Etme ve Dergi Silme

iPhone veya iPad'de Apple News+'a nasıl abone olunur?

Başlamak için 'Ücretsiz deneyin' butonuna dokunun. iPhone veya iPad'inizi iOS 12.2'ye yükselttikten sonra:

Apple News uygulamasını başlatın

Ekranın altındaki News+ sekmesine dokunun.

Abonelik hizmetine başlamak için 'Ücretsiz Deneyin' seçeneğine dokunun.

Apple kimliği bilgilerinizi girin veya FaceID ile onaylayın

Apple News+a kaydolmayı onaylayın.

Bazı kullanıcılar Apple News+ hizmetiyle ilgili kurulum sorunları yaşıyor. Birkaç kullanıcı Apple News+'a erişmeye ve kurmaya çalışırken zorluk yaşadığını bildirdi. Bunların çözülmesi birkaç gün sürebilir.

Apple News+ iPhone'a yüklenmiyor

iPhone veya iPad'inizdeki News+ aboneliğine erişmede sorun yaşıyorsanız işte size yardımcı olabilecek bazı genel ipuçları:

iPhone veya iPad'inizi yeniden başlatın.

Bir VPN kullanmadığınızdan emin olun.

Başka bir Wi-Fi ağı deneyin veya Wi-Fi'ı kapatın ve sadece Hücresel'i kullanın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Apple ID'nizden çıkış yapın, cihazınızı yeniden başlatın ve tekrar oturum açın.

Kaydolurken kısıtlamalarla ilgili bir hata mesajı görürseniz: Ayarlar> Ekran Süresi > İçerik ve gizlilik kısıtlamaları> İzin verilen uygulamalar üzerine dokunun. News+ uygulamasının burada açık olduğundan emin olun.

Hepsi başarısız olursa, Apple News uygulamasını cihazınızdan silin ve App Store'dan tekrar yükleyin ve tekrar deneyin.

Apple News+ satın alma döngüsünde takılı kaldı

Bu ekranda sıkışıp kalıyorsanız, uygulamadan çıkın ve Apple News uygulamasını yeniden başlatın, ekranın ortasındaki News+ Tab üzerine dokunun; şimdi iPhone'unuzdaki News+ içeriğine erişebilmelisiniz. Gelen kutunuzda, Apple News+ aboneliği için kaydolduğunuzu onaylayan bir e-posta da göreceksiniz.

Bir dergiyi takip ettikten sonra, derginin yeni sayıları, Wi-Fi bağlantınız olduğu ve cihazınızda yeterli depolama alanı olduğu sürece iOS cihazınıza otomatik olarak indirilir. Mac’te otomatik olarak indirilmiyor.

Apple News+ ve Family Sharing'i ayarlama

Apple News+'ta aile paylaşımı özelliğini açmak için aile üyelerinin özelliği etkinleştirmeleri yeterli oluyor.

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Apple News+'taki indirilmiş dergileri nasıl silebilirim?

Cihazınıza indirdiğiniz bir dergiyi silemezsiniz. Takip ettiğiniz yeni dergiler, Wi-Fi'a bağlandığınızda (ve yeterli depolama alanı bulunduğunda) otomatik olarak iOS cihazınıza indirilir.

Otomatik olarak indirilen dergiler depolama alanı sınırlıysa 30 gün sonra veya daha kısa bir süre içinde kendi kendilerine silinirler.

Elle indirilen dergiler depolama alanı olduğu sürece silinmez.

Cihazınızın depolama alanı sınırlıysa çok sayıda dergiyi manuel olarak iPhone'unuza veya iPad'inize indirmeden önce düşünmek isteyebilirsiniz.

iPhone'da Apple News+ aboneliğini iptal etme

Aşağıdaki adımlarla News+ aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Başlatmak için Apple News+ üzerine dokunun

Ekranın sağ alt köşesindeki sekmeye dokunarak tamamen aşağı doğru kaydırın ve "Abonelikleri Yönet"e dokunun.

Bir sonraki ekranda, "Ücretsiz Denemeyi İptal Et"e dokunun ve onayla seçeneğini seçin.

Apple News+ sürekli olarak çöküyor

Bazı kullanıcılar Apple News+ ile ilgili sorunlar yaşıyor gibi görünüyor. Uygulamanız beklenmedik şekilde çöküyor olabilir. Yeni iOS 12.2'nin piyasaya sürülmesinin ardından bu sorun neredeyse ortadan kalktı.

Bu arada, uygulamanın daha fazla kilitleme olasılığını azaltmak için iOS 12.2 güncellemesinden sonra iPhone veya iPad'inizi yeniden başlattığınızdan emin olun.

Bazı kullanıcılar tarafından bildirilen çökme sorunuyla ilgili başka bir geçici çözüm ise şöyle:

News uygulamasını başlatın

Hemen ekranın altındaki News+ sekmesine dokunun

Bu sayfanın yüklenmesinin tamamlanmasını bekleyin

Ardından, Today / Bugün sekmesine dokunun ve uygulama artık çökmeyecektir

Kesinlikle garip bir geçici çözüm ve biz özellikle test etmedik. Deneyin ve sizin için çalışıp çalışmadığını görün. Sorunun Apple’ın sunucularında olduğunu ve çok geçmeden çözeceklerini düşünüyoruz.

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