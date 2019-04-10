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Fotoğrafik hafıza (eidetik hafıza ile karıştırılmamalıdır) bir süper güçtür. Ama herkes ona sahip olmaz. Ancak yapabileceğimiz şeyler bulunuyor. Hafızamızı geliştirmemize ve hatırlamamıza yardımcı olacak bazı yöntemleri deneyebiliriz. Bilgi çağında olduğumuz için şanslıyız. İşte hem kısa süreli hem de uzun süreli hafızanızı geliştirmenize yardımcı olabilecek dört iOS ve Android uygulaması.

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Hafıza ve Hatırlamayı İyileştirmek İçin Uygulamalar

Memorize by Hearth (iOS): Etkili Ezberleme Tekniklerini Öğrenin

Okul bize her şeyi ezberlemeyi öğretiyor. Öğrenmenin en iyi yolu bu değildir, ancak bazen ezberleme yapmaktan başka şansınız olmaz. Memorize By Heart uygulaması sizin için çalışacağını umduğu bir yöntemi kullanıyor.

İçeriğinizi uygulamaya aktarın. Daha sonra uygulama bunu metne dönüştürür. Sonra yapmanız gereken tek şey, daha iyi ezberlemenize yardımcı olacak geri bildirimleri takip etmek olacak. Uygulama size bu konuda ipuçları verecek.

Uygulama, harfleri ve kelimeleri kaldırarak her kelimenin ilk harfini taklit eder ve hatta cümle sırasını yeniden değiştirerek hafızanızı test etmenize yardımcı olur. Geri bildirimler sizi daha fazla pratik yapmaya ve daha iyi olmaya zorlar. Yeni diller öğrenmek için de kullanabilirsiniz; Uygulama 142 dili destekler.

Peak (Android, iOS): Daha İyi Odaklanma için Beyin Eğitimi

Beyin jimnastiği oyunları gerçekten işe yarıyor mu diye merak edebilirsiniz. Bilim adamları kesin bir cevap veremiyor gibi görünüyor. Ancak bu, yenilikçi uygulamaların marketi doldurmasını engellemedi. Peak en popüler oyunlardan biridir. App birçok egzersiz arasında Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilen bir tanesidir.

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Decoder, dikkatinizi ve konsantrasyon gücünüzü test etmenize yardımcı olacaktır. İlk başta ayrı bir uygulama oldu, ancak şimdi Peak'e lisans vredi ve uygulamanın Pro planının bir parçası oldu. App'in arkasındaki ekip bir ay boyunca bilimsel testler yapıldığını iddia ediyor. Klinik Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan bilimsel çalışmayı okuyabilirsiniz. Egzersizler şimdilik iOS'in bir parçası ancak Android'e de gelecek.

Revere App (iOS): Karşılaştığınız İnsanları Asla Unutmayın

En sık yaşanan utanç verici durumlardan biri, birisinin adını veya nerede tanıştığınızı unutmaktır. Günümüzün dünyasında bu sizi sıcak ilişkiler kurmaktan alıkoyabilir. Bu "unutkanlık önleme" uygulaması, bu karışıklığı çözmek için geliyor.

Revere'ı tanıştığınız kişiler hakkında not almak ve tüm önemli ayrıntıların kaydını tutmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, Revere bazı özel günleri veya özel durumları hatırlamanıza yardımcı olmak için hatırlatıcılar kullanır. Bu nedenle hatırlama gücünüzü iyileştirmenin yanı sıra esnek bir not alma aracıdır.

Revere, Apple Watch'u destekliyor ve ayrıca tarayıcıdan çalışması için size bir Chrome tarayıcı uzantısı da veriyor. Ücretsiz bir alternatif mi arıyorsunuz? Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalmak için diğer düzenli hatırlatıcılarla da çalışan Garden uygulamasını deneyin.

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