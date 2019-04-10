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OnePlus'ın 5G'li bir telefon üzerinde çalıştığı sır değil. Şirket bunu MWC'de doğruladı. Ancak, Snapdragon 855 yonga seti ve X50 modem dışında 5G yetenekleriyle ilgili çok az bilgiye sahibiz. Bugün, yeni bir 5G OnePlus telefonunun iki fotoğrafı Weibo'da ortaya çıktı. Cihazın bazı temel özellikleri ve çentiksiz, ince çerçeveli kavisli ekran tasarımı gözler önüne serildi.

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OnePlus 7 Pro Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi





Kaynak, telefonun OnePlus 7 Pro olduğunu belirtiyor ve model numarasının GM1915 olduğunun altını çiziyor. Görüntülerden birinde özellikler listesi karşımıza çıkıyor. Cihazın 6.67 inç Super Optic ekranı, Snapdragon 855 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB saklama kapasitesiyle geleceği görülüyor. Kameraların ise 48 MP, 16 MP ve 8 MP sensörlerden oluşacağı anlaşılıyor.

OnePlus 7 Pro, 9.5.1 GM31CB yapı numarasına sahip bir Android 9 kullanıyor. Bahsedilen bölüm, sızıntının meşruiyeti ile ilgili soruları ortaya çıkaran OnePlus 6T'nin bir görüntüsünü gösterir. Ancak 6T üzerinde test edilen bitmemiş bir yazılım sürümü de olabilir.

Geçen ay, aynı GM1915 model numarasını ve 9.5.1 yazılımını taşıyan bir OnePlus telefonu, Bluetooth 5.0 desteği ile Bluetooth sertifikasyonunu aldı.

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Daha da ilginç olanı, yeni telefonun model numarası, OnePlus One’a kadar uzanan, “A” harfiyle başlayan önceki OnePlus numaralandırma stratejisinden uzak duruyor. Değiştirilen model numaralandırması, cihazın gerçekten yeni bir telefon serisini başlattığını gösteriyor. Daha önce şirketin ilk 5G telefonunun tam olarak böyle bir şey yapacağı onaylanmıştı.

Fiyat ve çıkış tarihi

OnePlus 6T ülkemizde satılmadı ancak OnePlus 6 3800 lira dolaylarında bir fiyatlandırmaya sahip. Buradan yola çıkarak OnePlus 7 Pro'nun 5500-6000 lira seviyesinden aşağıda olması beklenmiyor. Çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak en geç yaz ayında çıkış yapacaktır.

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