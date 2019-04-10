REKLAMLAR

Qualcomm bugün Snapdragon 730, 730G ve 665 mobil platformlarını açıkladı. Çip üreticisi, yeni çiplerin, müşterilere oyun, AI ve performans konusunda "heyecan verici deneyimler" sunmak için tasarlandığını söylüyor. Bu yonga setleri tarafından çalıştırılan ilk yeni cihazlar 2019'un ortasında piyasaya çıkacak.

REKLAMLAR

Qualcomm'dan Oyuncu Çipsetleri: 730, 730G ve 665

Snapdragon 730, daha önce sadece amiral gemisi 8 serisi çiplerinde bulunan bazı özelliklere sahip. Snapdragon 710'un yerini alan yeni SoC, "sezgisel görüntü yakalama, olağanüstü oyun ve optimize edilmiş performans" sağlamak için AI fonksiyonları ile birlikte geliyor. Snapdragon 730, önceki nesil AI motorundan iki kat daha güçlü olan Qualcomm'un dördüncü nesil çok çekirdekli Qualcomm AI motoruyla donatılmış. Aynı zamanda 7 serisi bir yongada ilk kez bulunan Qualcomm Spectra 350 görüntü sinyal işlemcisini (ISP) de içeriyor. ISP, selefinden dört kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor ve telefoto, ultra geniş ve dikey lenslerden oluşan üçlü kamera kurulumunu destekliyor. Portre modunda 4K HDR videolar kaydediyor.

Yeni Snapdragon 730 özellikleri

8 nm işlem kullanılarak üretilen Snapdragon 730, Adreno 618 grafik işlem birimini (GPU) ve Open GL ES'de %20 daha az güç tükete en gelişmiş grafik kütüphanesini içerir. Bu, çipin oyunculara gelişmiş grafikler ve daha uzun pil ömrü sağlayacağı anlamına geliyor. Qualcomm aptX Adaptive ses ve Qualcomm Aqstic ses teknolojisi sayesinde, oyuncular mobil oyunlar oynarken surround sesi deneyimleyebilecekler.

Yeni çip Wi-Fi 6 uyumlu ve her bir çekirdekte bulunan Kryo 470 CPU ile performansta %35'e varan bir gelişme sağlanıyor. Snapdragon X15 LTE modem, 800 Mbps LTE indirme hızına kadar destekliyor.

"Snapdragon 730, 730G ve 665 Mobil Platformlarının piyasaya sürülmesiyle, sofistike AI, olağanüstü oyun ve gelişmiş kamera yetenekleri gibi özellikleri geniş bir yelpazedeki cihazlara olağanüstü bir performansla getiriyoruz." – Kedar Kondap, başkan yardımcısı, ürün yönetimi, Qualcomm Technologies, Inc.

REKLAMLAR

Qualcomm'dan oyun telefonlarına özel yonga seti

Snapdragon 730G Mobil Platformu, oyun telefonları için üretildi. Bu nedenle çip "G" harfini taşıyor. Gelişmiş Adreno 618 GPU ile grafikler Snapdragon 730'dan %15 daha hızlı görüntüleniyor. Qualcomm, Snapdragon 730G'yi optimize etmek için bazı üst düzey mobil oyun geliştiricileriyle bir araya geldi. Jank Reducer isimli özellik 30 fps hızında çalışan oyunlarda jank'lerin 90'ını kaldırıyor. Bu çip aynı zamanda oyuncuların hile yapmadığından emin olur ve Wi-Fi gecikme yöneticisi oyunun sorunsuz çalışmasını sağlar. 1 milyardan fazla farklı renk tonuyla oyunlar sadece daha iyi çalışmayacak daha gerçekçi görünecekler.

Snapdragon 730 ve 730G, sadece amiral gemisi olmayan telefonlarda kullanılacak olsa da, yeni Snapdragon 665 Mobil Platformu, saf orta sınıf modeller için ayrılmış. Ancak bu, üçüncü nesil Qualcomm AI Engine gibi çip üzerinde bazı ilginç özellikler bulamayacağınız anlamına gelmez. Bu, ikinci nesil bir AI motoru olarak iki kat performans sağlıyor. Yonga setinde bulunan Spectra 165 ISP, bu AI yeteneklerine sahip. Ayrıca telefoto, geniş açı ve ultra geniş lenslerden oluşan üçlü kamera kurulumunu da destekliyor. Ayrıca günümüzün 48 MP sensörleriyle çekilmiş görüntülerin üstesinden gelebiliyor.

Snapdragon 665 çipseti, "gelişmiş ve uzun ömürlü oyun deneyimi" için Adreno 610 GPU ile birlikte geliyor. Çipin kendisi, ağır işleri yerine getirmek için dört adet performans çekirdeği ve daha hafif işlere bakacak dört verimlilik çekirdeği içeriyor. Snapdragon 665, Kryo 260 CPU ve Snapdragon X12 LTE modemi kullanmakta. Sonuncusu 4G LTE indirme hızını 600 Mbps'ye kadar çıkarıyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum