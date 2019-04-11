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Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS dün ZenFone Max Pro (M1) ve Max (M2) akıllı telefonlar için Android 9.0 güncellemesini yayınlamıştı. Android Pie güncellemesi için sıradaki model ZenFone Max Pro (M2). Bu akıllı telefon da Google'ın mobil işletim sisteminin son versiyonuna kavuşuyor.

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Tıpkı ZenFone Max Pro (M1) ve Max (M2)'de olduğu gibi ZenFone Max Pro (M2) uyumlu Android 9.0 Pie güncellemesi de ilk etapta Hindistan'da dağıtıma sunuldu. Cihazın diğer ülke ve bölgelerde güncellemeyi ne zaman almaya başlayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmış değil.

ASUS ZenFone Max Pro (M2) Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

ZenFone Max Pro (M2) için Pie güncellemesi OTA yoluyla akıllı telefonlara ulaşmaya başlamış durumda. Güncelleme bildirimi cihazlara dalgalar şeklinde sunulduğu için ülkedeki tüm kullanıcılara ulaşması birkaç hafta sürebilir.

Cihazı 16.2017.1903.061 versiyona numarasına taşıyan güncelleme paketinin Nisan ayı değil Mart ayı Android güvenlik yamalarını getirdiğini sözlerimize ekleyelim.

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ASUS'un orta seviye akıllı telefon modelleri arasında bulunan ZenFone Max Pro (M2) 2018 sonunda raflardaki yerini almıştı. Cihazda 6.26 inç genişlikli 18:9 en boy oranında 1080p IPS LCD ekran, Qualcomm'un orta seviye Snapdragon 660 yongaseti çözümü, 3 / 4 / 6 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli depolama birimi, arkada 12 MP + 5 MP çift kamera yapılandırması, önde 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 5000 mAh kapasiteli pil yer alıyor.

Cihaz kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

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