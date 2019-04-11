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Android telefonunuzda kulaklığınızı çıkarmış olduğunuz halde akıllı telefon kulaklık modunda takılı kalabilir. Günümüzde amiral gemisi konumundaki bazı akıllı telefon modellerinde 3.5 mm kulaklık bağlantısı kaldırıldı ve kullanıcılar ya USB Type C'yi kulaklık bağlantısına dönüştüren adaptörleri ya da Bluetooth kulaklıkları tercih etmek zorunda. Tabii hala kulaklık bağlantısı içeren çok sayıda akıllı telefon da var.

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Android'li akıllı telefonunuz kulaklığın bağlantısını kesmenize rağmen kulaklık modundan çıkamıyorsa izleyebileceğiniz birkaç çözüm yöntemi mevcut.

Kulaklık Modunda Takılı Kalan Android Telefon Nasıl Düzeltilir?

Akıllı Telefonu Yeniden Başlatın

Akıllı telefon ve kişisel bilgisayarlarda bazen cihazı yeniden başlatmak mevcut sorunu basitçe çözebiliyor. Bu, elbette daha çok yazılımsal sorunlar için geçerli bir durum. Cihazınızda kulaklık simgesi durum çubuğunda kaldıysa ve kaybolmuyorsa akıllı telefonu yeniden başlatmak sorunu geride bırakmanızı sağlayabilir. İlk denemeniz gereken yeniden başlatmak olmalı.

Akıllı Telefonun Pilini Çıkarın

Güncel akıllı telefon modellerinin birçoğunda bu imkana sahip olamayabilirsiniz ama akıllı telefonunuzun arka kapağı ve pili çıkarılabiliyorsa cihazın pilini çıkarıp kısa bir süre bekleyin ve pili tekrar takıp akıllı telefonu çalıştırın. Akıllı telefonunuzun kapağını açma imkanınız yoksa cihazın pilini tamamen bitirebilir ve bir süre sonra şarj ederek açma yoluna gidebilirsiniz.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama / Hard Reset Yapın

Önceki yöntemlerden sonuç alamadıysanız cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Öncelikle akıllı telefonunuzdaki bilgilerinizi yedeklemelisiniz. Ardından Settings – System – Reset / Factory Reset yolunu izleyerek cihazı sıfırlayabilirsiniz. Bu menü cihazdan cihaza farklılık gösterebiliyor.

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Kulaklık Portunu Temizleyin

Kulaklık portunun kulaklık bağlantısını sağlayan küçük bir anahtarı var. Bu anahtar kir ya da başka bir şey nedeniyle sıkışırsa kulaklığı çıkarmanıza rağmen cihazda kulaklık bağlıymış gibi algılanabilir. Bu alanda kir ya da yabancı madde görüyorsanız nazikçe temizleyebilirsiniz.

Kulaklık bağlantısında bir sıkıntı olduğunu görüyorsanız / düşünüyorsanız teknik servise başvurmanızda fayda var.

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