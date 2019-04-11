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Galaxy A serisinin en son üyeleri Samsung'tan nadiren gördüğümüz şekilde, uygun fiyatlı ve güzel tasarımlı akıllı telefonlardan oluşmaya başladı. Yeni Galaxy A20e ve A40 telefonları, bugün diğer iki orta sınıf telefon Galaxy A70 ve A80 ile birlikte resmi olarak ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A20e: Düşük Fiyat Sağlam Özellikler

Birbirlerine çok benziyor olmalarına rağmen, Galaxy A20e ve A40'ın ortak noktaları çok az. Nitekim, Galaxy A20e, geçen ay Samsung tarafından piyasaya sürülen bir telefon olan Galaxy A20 ile karşılaştırıldığında daha iyi görünüyor. İki cihaz arasındaki tek fark ekran ve batarya. Ancak fiyatlar da değişiyor.

Daha fazla ayrıntıya girmeden önce, Samsung'un bugün erken saatlerde ortaya çıkardığı dört akıllı telefonun, kısa süre önce Galaxy J ailesi ile birleştirilen yeni Galaxy A ailesinin bir parçası olduğunu belirtmekte fayda var.

Galaxy S10 serisinin isimlendirme şemasına benzer şekilde, Galaxy A20e, Galaxy A20'nın daha ucuz ve daha küçük versiyonu olacak. Ancak fiyatının normal modelden çok daha düşük olmasını beklemiyoruz. Zira ikisi arasında çok fazla fark yok.

Samsung Galaxy A20e paranızın karşılığını veriyor

Galaxy A20e yeni Galaxy A serisinin en altına yerleşiyor ve uygun fiyatlı Galaxy A10'nun yanına oturuyor. Bu yüzden özellikleri oldukça etkileyici. Galaxy A20e'nin 200 avrodan daha düşük fiyatlı olduğu varsayarsak paranızın karşılığını alıyorsunuz.

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Galaxy A20e'nin ana satış noktası düşük fiyatın yanı sıra, muhtemelen büyük 5,8 inç Infinity ekranı olacak. Bununla birlikte, normal A20 modelinden farklı olarak standart LCD ekran yerine Super AMOLED bir ekran kullanıyor. HD+ çözünürlük ve 13 + 5 MP arka ve 8 megapiksel ön kameralar ise aynı.

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olmasına rağmen, Galaxy A20e arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörünün yanı sıra, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla (microSD ile 512GB'a kadar) eşleştirilmiş sekiz çekirdekli güçlü bir Exynos işlemcisini içeriyor.

Telefona güç veren 3,000 mAh batarya 15W'lık hızlı şarj özelliğine sahip. Ancak büyük bir 4,000 batarya paketleyen Galaxy A20 ile karşılaştırıldığında pili daha küçük. Telefonun diğer önemli özellikleri arasında Android 9.0 Pie, LTE desteği, FM radyo ve hatta bir 3.5 mm ses girişi bulunuyor.

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