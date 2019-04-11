Samsung Galaxy A80 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

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Samsung Galaxy A80, yenilenen A serisi için yeni “Era of Live” tasarım felsefesinin mükemmel bir örneği durumunda. Cihaz bunu motorlu bir pop-up kamera ile başarıyor. Bu mekanizmada kamera hem özçekim hem arka kamera görevi görüyor. Telefon en kaliteli selfie fotoğrafları ve videoları sunmayı vaat ediyor.

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Samsung Galaxy A80 Özellikleri

Galaxy A80 herhangi bir Galaxy telefonda kullanılan en yüksek çözünürlüklü sensör ile geliyor: Bu f / 2.0 lensli 48MP bir modül. Videolar için Galaxy S10'dan ödünç alınan Super Steady modu da mevcut. “Era of Life” statik özçekim makineleri tam anlamıyla geride bırakmış oluyor.

Bu modül, 123 derecede video alanlı 8 MP ultra geniş açılı kamera ile birleştirilmiş. Bu da daha fazla arkadaşınızı çekime almanıza olanak tanır (hatta kolunuzda bile olsa). Üçüncü modül, çekimler ve hatta videolar için Live Focus özelliği sunan bir 3D ToF sensöründen oluşuyor (tek bir dokunuşla kontrol ettiğiniz sığ bir alan derinliği sunar).

Kameranın arkadan gizleniyor olması bir çentik veya delik gerekmediği anlamına gelir. Geniş 6.7 inç Süper AMOLED ekran neredeyse tamamen çerçevesiz. Cihaz 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe ve ekran parmak izi okuyucusuna sahip.

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Samsung Galaxy A80, her iki tarafta da kavisli camlı metal bir çerçeve üzerine inşa edilmiş. 25W Süper Hızlı Şarj ile bir 3.700mAh pil ile geliyor (A70 gibi kablosuz şarjı yok).

Telefon 8 GB RAM ve 128 GB saklama alanı sunuyor. Daha yüksek kapasiteli seçenekler yok ve microSD yuvası bulunmuyor. Telefon Android 9 Pie ile kutudan çıkar ve özel bir arayüze sahiptir.

Galaxy A80 üç renkte sunulacak; Hayalet Siyah, Melek Altın ve Hayalet Beyaz. Son ikisi, sırasıyla pembe ve mavi bir dokunuşa sahip ve ışığın cihaza nasıl vurduğuna bağlı olarak hafifçe değişiyorlar. Samsung Galaxy A80 730 dolar fiyatında olacak ve 29 Mayıs'tan itibaren satışa çıkacak.

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