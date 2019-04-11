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Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonların en iyi özelliklerinden birisi kilit ekranına video arka plan ayarlayabilme olanağı. Bu detay belki birçok kullanıcı için önem teşkil etmeyebilir ancak güzel bir video ile cihaza bambaşka bir görünüm katabilme imkanı sunduğu inkar edilemeyecektir.

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Samsung'un kilit ekranına video arka plan ekleme özelliğinin en başarılı noktası size dilediğiniz videoyu seçme imkanı sunması. Cihazla kaydedilmiş videolar -özellikle portre videolar- çok iyi çalışıyor. Kullanabileceğiniz videoların uzunluğu 15 saniyeyi aşamıyor.

Dilerseniz Samsung'un Themes uygulamasında bulunan ücretli video duvar kağıtlarını da indirebiliyorsunuz. Fakat bunların internette bulunabilecek süper yaratıcı videolara kıyasla sıkıcı olduğunu belirtmemiz gerek.

Samsung Galaxy S10: Kilit Ekranına Video Arka Plan Ayarlamak

Öncelikle Galaxy S10e, S10 ya da S10+ akıllı telefonda Settings menüsünü açın ve Wallpapers and themes seçeneğine erişin. Buradan normal ana ekran arka planı da değiştirilebiliyor. Aynı menüye ana ekranda boş bir alana dokunup basılı tutunca ekranda beliren Wallpapers seçeneğine girerek de gidebilirsiniz.

Sol üst kısımda yer alan galeri kısayoluna dokunun.

Galeriden kilit ekranında kullanmak istediğiniz videoyu seçin.

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Ön izleme belirecektir fakat bu ekrandan yeniden boyutlandırma ve kırpma yapamıyorsunuz.

Edit seçeneğine dokunarak videonun maksimum 15 saniyelik kısmını elde edebilirsiniz.

Videonun dilediğiniz bölümünü seçtikten sonra Set as wallpaper butonuna dokunmanız yeterli olacaktır. Yeni kilit ekranı duvar kağıdınız akıllı telefonunuzun çehresini değiştirecek!

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