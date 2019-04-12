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Ağabeyi Galaxy J8 modelinden birkaç gün sonra Samsung Galaxy J6 da Android 9.0 Pie işletim sistemi ve One UI arayüzü güncellemesini alıyor.

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İlk olarak İtalya'da yaşayan kullanıcıların cihazlarına ulaşmaya başlayan güncelleme J600FNXXU3BSD1 versiyon numarasına sahip. Boyutu ise 1.2 GB seviyesinde. Galaxy J8 için yayınlanan güncelleme paketi Nisan ayı Android güvenlik yamalarını içeriyordu, Galaxy J6 için hazırlanan güncelleme ise maalesef Mart ayı güvenlik yamalarıyla geliyor. Bu kesintiye rağmen Galaxy J6 kullanıcıları şık tasarım, koyu mod, yeni navigasyon butonları ve diğer tüm One UI yeniliklerini akıllı telefonlarında deneyimleyebiliyor.

Android 9.0 Pie Güncellemesi Samsung Galaxy J6'ya da Geliyor

Güncellemenin Brezilya'da yaşayan akıllı telefon kullanıcılarına R765AUCU2DSA1 versiyon numarasıyla ulaşmaya başladığı bilgisi var. Diğer ülke ve bölgelerde de önümüzdeki haftalarda dağıtımının başlaması muhtemel.

Samsung'un giriş seviyesine konumlandırdığı akıllı telefonu Galaxy J6 geçtiğimiz yıl Mayıs ayında duyurulmuştu. Üründe 5.6 inç genişlikli 18:9 en boy oranında 720p Super AMOLED ekran, Samsung'un 14 nm üretim teknolojili Exynos 7870 Octa yongası, 3 / 4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 13 MP çözünürlüklü ana kamera, ön kısımda 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil bulunmakta.

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Bazı ülkelerde Galaxy On6 adıyla da satılan Galaxy J6 akıllı telefon Android 8.0 Oreo ön yüklü olarak sunuluyor.

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