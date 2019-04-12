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Akıllı telefonlar bugün video çekim performanslarıyla son kullanıcı seviyesindeki kameralara kafa tutacak noktaya ulaştı. Akıllı telefonunuzla bir anınızı kayıt altına aldıktan sonra içeriği profesyonel görünümlü klip ya da slayt gösterisi şekline dönüştürmek için muhtemelen videoyu kişisel bilgisayarınıza transfer edip düzenlemeyi orada gerçekleştiriyorsunuz.

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Movavi Clips video editörü ile bu tablo değişiyor. Bu ücretsiz uygulama ile Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda fotoğraf ve videolardan aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz başarılı videolar oluşturabiliyorsunuz.

Android ve iOS: Video Düzenlemeyi Kolaylaştıran Movavi Clips Uygulaması

Movavi Clips'i akıllı telefonunuza yükleyip çalıştırdıktan sonra uygulama sizden oluşturma işlemi için en boy oranını seçmenizi istiyor. Bu seçenek Instagram, YouTube veya diğer sosyal ağlara / internet sitelerine video yüklemek isteyen kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

Düzenleme işlemine başladığınızda profesyonel video düzenleme yazılımlarında bulunan birçok özelliğin elinizin altında olduğunu göreceksiniz. Uygulamada hassas video kesme, video klipleri yavaşlatma ya da hızlandırma ve kliplerin arasına geçişler ekleme gibi seveceğiniz özellikler var.

Renk filtreleri ile ideal görünümü yakalayabilirsiniz. Kliplerin parlaklık ve doygunluk değerlerini ayrı ayrı ele alabiliyorsunuz.

Filmi dışa aktarmadan önce kişiselleştirilmiş bir his vermek için başlıklar, çıkartmalar ve seslendirmeler ekleyebilirsiniz. Ayrıca Movavi’nin yerleşik müzik ve ses kitaplığından müzik ekleyebiliyorsunuz. Bu, telif hakkı olmayan bir müzik bulmak zorluğunu ortadan kaldırıyor.

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Ayarlamaları gerçekleştirdikten sonra videoyu akıllı telefonunuza kaydedebilir ya da başka uygulamalarla paylaşabilirsiniz.

Movavi Clips ücretsiz bir uygulama ve reklam içermiyor. Premium versiyon ise tüm çıkartma paketlerini etkinleştiriyor, video editörün gelecek tüm sürümlerini sağlıyor, destek önceliği vaat ediyor ve dışarı aktarılan videolardaki watermark / filigranı kaldırıyor.

Uygulamanın Premium versiyonu yaşam boyu erişim için 14.99 USD ya da yıllık 6.99 USD / aylık 1.49 USD fiyat etiketi taşıyor.

Movavi Clips'in Android versiyonunu buradan, iOS sürümünü ise bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

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