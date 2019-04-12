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Huawei sessizce Şangay'da devam eden bir konferansta yeni bir MateBook dizüstü bilgisayarını duyurdu. Bu, Windows 10 çalıştıran 2'si 1 arada dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayar olan 2019 MateBook E'dir. Bu yılki modeldeki en büyük fark, artık Intel işlemci yerine Snapdragon 850 CPU kullanılıyor olması. Bu CPU temelde Windows 10 çalıştıran makinelerde kullanılması amaçlanan overclock'lu bir Snapdragon 845'dir.

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Huawei MateBook E 2019: Snapdragon 850'li Windows 10 PC

Makine bir iPad Pro ve Microsoft Surface arasında bir yerlerde. Makineyi tablet veya bilgisayar modunda (klavye takılıyken) çalıştırmak için yerleşik bir destek ayağı var ve Snapdragon 850 sayesinde her zaman açık LTE bağlantısı mevcut. Bu, Huawei’in ilk "daima bağlı" bilgisayarı. Ayrıca yerleşik bir eSIM ve yandan monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı da bulunmakta.

Özellikleri, önceki nesil MateBook E'ye çok benziyor. 3:2 en boy oranında 12 inçlik QHD ekrana sahip. 4 GB LPDDR4x RAM + 128 GB depolamayı ve 8 GB + 256 GB yapılandırmayı destekleyen iki modeli var. MateBook E, arkadan aydınlatması olmasa da çıkarılabilir bir klavyeye sahip. Ayrıca, 2,048 basınç seviyesi hassasiyetinde M-Pen uyumluluğu da bulunuyor.

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Huawei’in yeni MateBook E’yi Çin’de 4 GB + 128 GB’ın modeli için 3.999 CNY’den (~ 595 dolar) sunması bekleniyor. Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere batı pazarları için ne zaman çıkış yapacağı henüz açıklanmadı, ancak cihaz halihazorda Çin'li Huawei Mall web sitesinden satın alınabiliyor.

Sorun Snapdragon 850 çalıştıran bir bilgisayarın bu fiyata değip değmeyeceği ile ilgili değildir. Yüksek pil ömrü sunuluyor ancak 64-bit uygulamalar dahil olmak üzere pek çok profesyonel sınıf yazılım ve oyun, masaüstü sınıfında ARM olmayan bir CPU'da doğal yollarla çalışmayacaktır.

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