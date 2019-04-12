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İCloud yedekleme özelliğini açtıysanız, iPhone'da silinen metin mesajlarını geri yükleyebilirsiniz ancak bu kolay değildir. Telefonunuzu tamamen sıfırlamanız ve ardından yedekten geri yüklemeniz gerekir. Bu en ideal çözüm olmayabilir. Öyleyse sonraki adımlara göz atabilirsiniz.

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iPhone'da Silinen Mesajları Geri Getirmek

iCloud ile Silinen Mesajları Geri Getirmek

Ayarlar> Genel> Sıfırla seçeneklerini ziyaret edin ve telefonunuzu sıfırlamayı seçin. Mesajları silmeden önce oluşturulan bir yedeği geri yüklemeniz gerekeceğini unutmayın; eğer kısa süre önce yedekleme yapmadıysanız diğer verileri kaybetmenize neden olabilir.

Neyse ki önce en son ne zaman yedeklendiğinizi kontrol edebilirsiniz. Ayarlar'a gidin, ardından ekranın üstündeki adınıza dokunun. Buradan, iCloud Yedekleme'ye gidin. iCloud Yedekleme başlığına dokunun. Burada, Şimdi Yedekle butonunun altında, telefonun buluta en son ne zaman yedeklendiğini göreceksiniz.

iTunes yedekleri

iTunes'dan yapılan yedeklemeleri geri yüklemek çok kolaydır. Bununla birlikte, bugünlerde pek fazla kişi manuel olarak iTunes'a yedekleme yapmıyor. Ancak onlardan biri değilseniz bu yolla silinen iPhone mesajlarını geri getirebilirsiniz.

iTunes'dan geri yüklemek için iPhone'unuzu bilgisayarınıza takın. iTunes otomatik olarak başlatılmalıdır. Bir süre sonra, iPhone'unuzu ekranın sol tarafındaki menüde açıldığını görmelisiniz.

Bunu yaptıktan sonra, menünün Ayarlar bölümünde Özet'e tıklayın. Yedekleme özelliğini etkinleştirdiyseniz, ana ekranın Yedekler bölümünde Yedeklemeyi Geri Yükleme seçeneğini görmelisiniz.

Operatörünüze başvurun

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Bu uzun daha uzun bir iştir ancak bazen operatörünüz kısa süre önce gönderilen ve alınan mesajları yedekler. Bu iMessage gibi programlar için işe yaramaz ancak MMS veya SMS mesajları için işe yarayabilir. Eğer başka çareniz yoksa tek seçeneğinizdir.

Üçüncü parti uygulamaları kullanarak silinen mesajları getirmek

Silinen mesajları kurtarmak istiyor ancak bir yedeklemeniz bulunmuyorsa seçenekleriniz zayıflamaya başlamış demektir. Silinen kısa mesajları ve diğer verileri getirebileceğini iddia eden birçok uygulama var ancak hepsi işe yaramaz.

Uyarı

Üçüncü parti mesaj kurtarma uygulamalarının çoğu ücretsizdir veya en azından ilk bakışta öyle görünürler. Bunları kurması kolaydır ancak gerçek anlamda bir şey yapabilmek için para ödemeniz gerekecek. Fiyatlar genellikle ucuz değildir.

Bir kez ödeme yaptıktan sonra bile bu uygulamaların sizin için silinmiş mesajları kurtacağının garantisi yoktur. Bu uygulamaların tümü hileli değildir ancak birçoğu silinmiş mesajları kurtarmak isteyen umutsuz insanlar üzerinden para kazanmak isteyen şirketlerden gelmektedir.

Seçenekleriniz tükendiyse şans verebilirsiniz. Bu durumda dikkatli olun ve bir tanesine ödeme yapmadan önce iyice araştırın. Yapabiliyorsanız, ürünleri gerçekten kullanan kişilerin incelemelerine göz atın. Yazılımın web sitesinde yapılan incelemelere güvenmeyin.

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