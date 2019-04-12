Netflix Rakibi Disney+ Fiyatı ve Yayın Tarihi Belli Oldu

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CNBC'ye göre, eğlence devinin video yayın hizmeti Disney+, 12 Kasım'da başlayacak. Hizmet, ayda 6,99 ABD dolar veya bir yıl için 69,99 ABD dolar olarak ücretlendirilmiş durumda. Şirket CEO'su Bob Iger, Twitter üzerinden Disney+ UI'nın bir ekran görüntüsünü paylaştı. Arayüzdeki her dikdörtgen buton farklı bir filmi veya şovu temsil ederken, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic tarafından üretilenler de dahil olmak üzere farklı kategorilerdeki içerikler için butonlar mevcut. Hedef 2025'e kadar 90 milyon abone.

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Disney+ aboneleri ortak kullanım için farklı profiller oluşturabilecekler. Çocuklara yönelik profillerde otomatik olarak ebeveyn denetimleri bulunuyor. Tüm içerikler çevrimdışı izleme için indirilebiliyor ve hizmet akıllı telefonlar ve tabletler, masaüstü tarayıcılar, oyun konsolları ve akıllı TV'ler üzerinde çalışıyor. Disney, 21st Century Fox'u satın almasının ardından video servisi Hulu'da çoğunluk hissesine sahip olduğundan, Disney+, ESPN+ ve Hulu için birleşik abonelik fiyatı teklif etmeyi planlıyor.

Iger, daha önce Disney'in yayın servisi işinde işleri yavaştan alacağını söylemişti. Buna göre Disney+ açıldığında Disney Library'den 500 film ve Disney TV'den 7.000'in üzerinde bölümle başlayacak. Buna ek olarak, Disney'in başarılı High School Musical franchise'ına ve Monster Inc'e dayalı bir programı temel alan bir dizi de dahil olmak üzere orijinal birçok program olacak. Ayrıca Boba Fett gibi bir ödül avcısına odaklanan ve Star Wars'a dayanan bir dizi de bulunacak. Marvel'ın kendisi tarafından üretilecek Avengers karakterlerini temel alan bir şov da planda. Pixar'ın da bu plana dahil olacağı belirtiliyor. Tahminlerden biri Disney'in 2020'de orijinal programlara 1 milyar dolar harcayacağına ve bunun 2024'te 2 milyar dolara yükseleceğine işaret ediyor.

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Simpsonlar'ın tüm bölümleri ilk günden itibaren platformda olacak ve Malcolm in the Middle bölümleri de hazır olacak. Tüm Disney filmleri yalnızca Disney+'da yayınlanmaya hazır olacak. Bu yıl yayınlanan Disney filmleri, tüm tiyatro ve ev eğlence seçeneklerinin süresi dolduktan sonra Disney+'a gelecek. Oldukça popüler olan animasyon filminin devamı niteliğindeki Frozen II'nun bu kasımda tiyatrolarda gösterilmesi bekleniyor. 2020 yazında Disney+'a özel olacak.

Şirket, 2024 yılının sonunda 60 milyondan 90 milyona kadar aboneye sahip olmayı umuyor, ABD'li tüketiciler abonelerin üçte birini oluşturuyor.

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