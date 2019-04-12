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Samsung'un en yeni amiral gemisi tabletini satın alan kullanıcılar için sevindirici bir haberimiz var. Galaxy Tab S4 sahipleri çok yakında uzun zamandır beklenen bir güncelleme olan Android 9.0 Pie'ın keyfini çıkarmaya başlayacaklar. Ağustos ayında piyasaya sürülen tablet hala Android 8.1 Oreo'yu çalıştırıyor. Android 9.0 Pie'ın geçtiğimiz saatlerde bazı bölgelerde yayımlandığı anlaşılıyor.

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Samsung Galaxy Tab S4 ve Android 9.0 Pie Güncellemesi

Samsung'un amiral gemisi tableti, Galaxy Tab S4 Android 9.0 Pie'a güncelleniyor. Galaxy Tab S4'ün Android 9.0 Pie'a güncelleneceği bir süredir konuşuluyordu. Bu nedenle, tabletin bu yıl bir noktada güncellemeyi almasını bekliyorduk. Görünüşe göre, bu ilk şanslı bölge Fransa oluyor. Kullanıcılar 9.0 Pie'ın keyfini çıkarmaya başladı bile.

Samsung Galaxy Tab S4 tabletlerini güncelleyen insanlara göre Android 9.0 Pie şu yenilikleri içeriyor: OneUI 1.1, Mart 2019 güvenlik yaması, Digital Wellbeing ve Dark Mode (Ayarlar). Tabii ki bunlar Samsung’un güncellemeye dahil ettiği bazı ekstralar ve bunlardan daha fazlasını bekleyebilirsiniz.

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Güncellemenin Türkiye gibi bölgelere ulaşması biraz zaman alacaktır. Bu nedenle henüz tabletinizde bir bildirim görünmüyorsa hayal kırıklığına uğramayın. Ayrıca Android 9.0 Pie'ın Galaxy Tab S4'ün alacağı son işletim sistemi güncellemesi olamayacağının altını çizelim. Ancak Android Q'nun çıkış yapması için şimdi bir yıl kadar beklemeniz gerekecek.

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