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Bir Chromebook'unuz varsa, modele bağlı olarak Android uygulamaları çalıştırabilirsiniz. Chromebook'u olmayanların bilgisayarlarında Android uygulamaları çalıştırmasına izin veren resmi bir yöntem bulunmuyor. Ancak neyse ki Windows ve Mac kullanıcıları için, Nox gibi birkaç seçenek mevcut. Bunun gibi bir uygulama ile PC'nizde çoğu Android uygulamasını kolayca çalıştırabilirsiniz. Hadi bir bakalım.

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Android Oyunlarını PC'de Oynamak: Nox Programı

Nox App Center Google Play Store gibi çalışır. Google kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açın. Şimdi sahip olduğunuz / satın aldığınız uygulamaları indirebilirsiniz.

Nox uygulama merkezi

Nox'u yüklemeyi tamamladığınızda, uygulama size kısa bir öğretici modu sunacaktır. Bu size kullanıcı arayüzüne ve uygulamanın nasıl kullanılacağına dair genel bir bakış sunar. Bu bittiğinde, kendinizi ana ekranda bulacaksınız.

Ayrıca farklı yeni uygulamalar da yükleyebilirsiniz. Testlerimizde, Play Store'da gördüğümüz her şeyi gerçek bir Android cihaza kurar gibi indirebildik. Test ettiğimiz her uygulama sorunsuz bir şekilde başlatıldı.

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Windows ve Mac'te Android Uygulamaları Çalıştırmak için Diğer Seçenekler

BlueStacks, Andy ve Remix OS Player gibi bir sürü Android emülatörü vardır. Nox, özellikle istikrarı, performansı ve kullanım kolaylığı nedeniyle, Windows 10 için en sevdiğimiz Android emülatörlerinden biridir.

Nox ile gelen bazı potansiyel sorunlar da var. Reddit'teki bazı kullanıcılar, uygulamanın ara sıra Çin'deki IP adreslerini "ev” olarak gördüğünü buldu. Bu, uygulamanın bilgisayarınız üzerinde elde ettiği gelişmiş izinlerle birlikte, bazı gizlilik endişelerine neden oldu. Ancak Android emülatörleri biraz "hileli" yazılımlar olduğu için buna benzer ünlere sahiptir.

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