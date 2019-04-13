Eski Telefonları Hatırlatan Meşhur Zil Sesi Tonları

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Zil sesini değiştirmek, telefonunuzu kişiselleştirmenin en iyi yollarından biridir, ancak çoğu kişi cihazlarındaki varsayılan zil sesini değiştirmeye zahmet etmemektedir. Varsayılan iPhone zil sesini genel olarak kaç kez duydunuz ve yanlışlıkla sizin olduğunu düşündünüz? Neyse ki, daha iyi bir zil sesi için binlerce seçeneğiniz var. Bugün gerçek telefonlara benzeyen zil seslerine odaklanacağız. İster vintage efektli olsun, isterse TV reklamına ait bir zil sesini taklit etsin karşınızda çok fazla eğlenceli seçenek var.

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Eski Telefonlar Gibi Çalan Zil Sesi Tonları

Hollywood'un evrensel telefon zil tonu

Muhtemelen bu tonu eski TV şovlarının bolluğundan tanıyorsunuz. Bu zil sesi Beaver ve Magnum P.I. ve Ghostbusters gibi filmlerde bolca kullanılmıştır ve günümüzdeki filmlerde kullanılmaya devam etmektedir.

İngiltere'nin klasik telefon zil sesi

Klasik zil seslerinde Avrupa lezzetini tercih ediyorsanız, bu çift tonlu zil sesini deneyin. Kulağa standart zil sesinden biraz daha şık geliyor.

Yüksek pitch'li retro zil sesi

Kaçırılmayacak bir vintage tonu mu arıyorsunuz? Bu zil sesi yaknınızdaki insanların kulaklarını delecek.

Genel retro zil sesi

Bu zil sesi belirli bir telefona veya döneme ait olmayabilir ancak her şeyden çok kulağa klasik bir telefonun zil sesi gibi geldiği doğru.

Austin Powers / Our Man Flint telefon zil sesi

Bu zil sesi bir şirketi aradığınızda hatta bekletilirken çalan eski bir tondur. Austin Powers şirketi ile özellikle ünlü olmuştur. Ancak gerçekte 1966 yapımı Our Man Flint filminden gelmektedir.

24 dizisinin CTU zil sesi

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24 isimli meşhur dizinin kahramanı Jack Bauer dizide Terörle Mücadele Birimi veya kısa İngilizce adıyla CTU için çalışır. Telefonlar bu dizide çok çalar ve her seferinde bu sesi duyarsınız.

Jurassic Park 3: Uydu telefon zil sesi

Bir zil sesinin korkutucu olabileceğini kim bilebilirdi? Jurassic Park 3'te, dinozorlardan biri cep telefonunu yutar. Kahramanlar bir sahnede telefon sesinin geldiği bir noktaya dönüp bakarlar ve korkutucu gerçekle yüzleşirler: Zil sesi sesi dinozorun vücudunun içinden gelmektedir.

Geico patronunun "Ring a Ding Dong" zil sesi

Geico, eğlenceli reklamların kralıdır ve eski reklamlarından biri harika bir zil sesine sahiptir. Bir sahnede Gecko’nun patronu, Geico’nun ne kadar harika olduğundan bahsederken sıkıcı zil tonu duyulur. Sonra telefonu aniden çalar ve ritmik zil tonu duyulur.

Paul Blart: Mall Cop’ın zil sesi

2009’da Paul Blart: Mall Cop, bugüne kadar göreceğiniz en komik film değildir ancak birkaç gülünç sahneye sahiptir. Filmde, Paul Blart bir cep telefonu çağrısı alıyor ancak zil sesini nasıl değiştireceğini bilmiyor.

Telefonu her çaldığında Rasheeda’nın “My Bubble Gum” tonu duyuluyor.

Nokia Tone zil sesi

Belki de tüm zamanların en klasik mobil zil sesi ile listemizi bitiriyoruz. Birçok insan için Nokia cep telefonu ilk cep telefonlarıdır. Bu zil tonu da herkes için aynıdır. Nokai bu tonun piyano ve dubstep versiyonlarını yayımladı ancak bu sürüm daima hüküm sürdü.

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