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Google hesabınızı bilgisayar korsanlarından korumak istiyorsanız, Google'ın yeni 2FA sistemi tanıtıldı. Bu sistem Android telefonunuzu bir güvenlik anahtarı olarak kullanmayı ele alır ve Android 7.0 veya sonraki bir sürümü çalıştıran tüm telefonlarda kullanılabilir.

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Telefonu Güvenlik Anahtarı Olarak Kullanmak

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Nedir?

İki faktörlü kimlik doğrulama veya iki aşamalı doğrulama, kimlik avına karşı mücadelede önemli bir silahtır. Adından da anlaşılacağı gibi, 2FA veya 2SV giriş prosedürüne fazladan bir adım ekler. Bu, bilgisayar korsanlarının başkalarının hesaplarına giriş yapmasını imkansız kılmasa da çok daha zorlaştırır.

2FA genellikle SMS metin mesajı göndermeyi veya bir kimlik doğrulama uygulaması kullanmayı içerir. Ancak, bu iş için donanım kilidi tuşu gibi fiziksel güvenlik anahtarlarını da kullanabilirsiniz. Google’ın bu en son yeniliği, artık Android telefonunuzu fiziksel bir güvenlik anahtarı olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

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Telefonunuzu güvenlik anahtarı olarak kullanmak için ihtiyacınız olan her şey Android 7.0 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir cihaz ve Windows 10, macOS X veya Chrome OS çalıştıran Bluetooth özellikli bir bilgisayar olacak. Ayrıca Google'ın iki aşamalı doğrulama programına kaydolmuş olmanız gerekiyor.

Google hesabınızı Android telefonunuza ekleyin.

Hesabınıza giriş yapın ve Bluetooth'u açın.

Bilgisayarınızda Chrome'u açın ve Google Güvenlik sayfasını ziyaret edin.

2 Adımlı Doğrulama'ya dokunun ve “Güvenlik Anahtarı Ekle” ye tıklayın.

Kullanılabilir cihazlar listesinden telefonunuzu seçin.

Bir Google Pixel 3 kullanıyorsanız, ses seviyesini azaltma düğmesine basarak güvenlik anahtarını etkinleştirebilirsiniz. Tüm diğer uygun Android cihazların oturum açması ve bir düğmeye dokunması yeterli olacak. Bu şu anda yalnızca Google hizmetlerine giriş yapmak için kullanılıyor.

Hacker'lara Karşı En İyi Çözüm

Bu kişisel hesaplar için biraz abartılı görünebilir ancak günümüzde bilgisayar korsanlığı hiç olmadığı kadar artmış durumda. Kullandıkları teknikler de artık daha gelişmiş adımları içeriyor. Google'ın bu yeni özelliğinin kurulumu şaşırtıcı derecede basittir. Bu yüzden Android 7.0+ çalıştıran bir telefonunuz varsa göz önünde bulundurmaya değer.

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