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Hiç Android cihazınızda Windows yazılımı çalıştırmak istediniz mi? Muhtemelen hayır… ama ya yapabilseydin? Android cihazınız nihayetinde basitçe Windows yazılımını çalıştırarak bir Windows masaüstü değişimi gibi davranabilirse? Son zamanlarda, Şarap projesi Android uyumlu bir sürümünü yayımladı. Linux kullanıcıları (çoğunlukla oyuncular) tarafından yalnızca Windows için favori yazılımlarını düzeltme gerektiren uzun zamandır kucaklayan bu seçenek Android'de artık mevcut.

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Windows Uygulamalarını Android Telefonda Çalıştırmak

Wine Nedir?

Yıllar geçtikçe Wine, Windows yazılımını başka platformlarda çalıştırmanın bir yolu olarak giderek popüler hale geldi. Sanal bir makine yüklemek bir seçenek olsa da (belki de, Linux üzerinde Microsoft Office çalıştırmak için), Wine'ı yüklemesi daha kolaydır.

Wine'ı Android'e Yüklemek

Wine'ı Android cihazınıza kurmadan önce, APK'leri yükleyebileceğinizden emin olmanız gerekir. Genel olarak, telefonunuza veya tabletinize yazılım yükleme özelliği varsayılan olarak Google Play Store ile sınırlıdır. Bu sınırı Ayarlar> Güvenlik'i açarak ve Bilinmeyen kaynaklar için yandaki anahtara dokunarak kaldırabilirsiniz. İşlemi onaylamak için Tamam'ı tıklayın.

Şimdi Wine sitesinden Android için sunulan APK dosyasını indirebilirsiniz.

ARM işlemciler (çoğu Android cihazlar) ve x86 işlemciler (çoğunlukla tabletler ancak az sayıda) için sunulan çeşitli sürümler bulunur. Cihazınızın indirmeden önce hangi mimariye sahip olduğunu öğrenin.

Kurulum

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APK dosyasına dokunun ve kurulumu kabul edin. Paket açılırken bekleyin ve ardından kurulumu onaylayın; Wine'ın ses kaydı yapmak, cihazınızın SD kartının içeriğini değiştirmek, silmek ve okumak için erişmesi gerekir. Wine'da kullanmak isteyebileceğiniz bazı uygulamalar için ses kaydı gereklidir.

Yükleme tamamlandıktan sonra, aç tuşuna basın ve Windows masaüstü oluşturulurken bekleyin.

Hangi Windows Uygulamaları Android Telefonda Çalıştırılabilir?

Wine en iyi x86 tabanlı Android cihazlarda çalışır ancak bazı yazılımları ARM'li Android'lerde de açar. Muhtemelen çoğu insan gibi ARM tabanlı bir Android cihazınız olduğunuzdan, Windows RT'de kullanmak için uyarlanmış uygulamalarla sınırlı kalacaksınız. ARM tabanlı cihazlara yüklenen Windows'ta Audacity, Notepad++, FileZilla ve Paint.NET gibi faydalı araçlar kullanılabiliyor. Ayrıca açık kaynaklı bazı retro oyunları da bulacaksınız. Bunlara Doom ve Quake 2'nin yanı sıra Transport Tycoon'un bir sürümü olan OpenTTD örnek verilebilir.

Ancak Wine’ın Android ve ARM cihazlarındaki popülaritesi arttıkça, bu liste büyüyecektir.

Eksik Olan Özellikler

Oyunların çalışması için belirli kitaplıklar ve API'lar gerekir. Bazı yaygın API’lar şu anda Android için sunulan Wine’da eksiktir.

Ancak Direct3D 12, Vulkan ve tam OpenGL ES desteğinin bir noktada gelmesi bekleniyor. Wine sürekli olarak geliştiriliyor. Bu nedenle, bu özellikler gelecekteki bir sürüme eklenebilir. Neyse ki, Wine Direct3D 10 ve 11'i, Direct3D komut akışını ve Android grafik sürücüsünü destekler.

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