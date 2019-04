REKLAMLAR

Firefox uzman kullanıcıların tarayıcısıdır. Hızlıdır, gizlilik odaklıdır ve uzantıları kullanarak sınırsızca özelleştirme sunar. Android için sunulan Firefox aynı adımları takip ediyor. Google Chrome'un aksine, uzantıları / eklentileri destekler. Firefox’un masaüstü sürümündeki tüm eklentiler Android’de çalışmamakla birlikte, popüler olanların çoğu çalışıyor. Aslında, Android kullanıcılarının karşılaştığı sorunları çözmek için özel olarak tasarlanmış eklentiler bulacaksınız. Aşağıdaki Android için en iyi Firefox eklentilerine yer verdik.

Android Telefonda En İyi Firefox Eklentileri

Dark Reader

Dark Reader, tüm web siteler için karanlık mod sunan popüler bir eklentidir. Bu aracın güzelliği, istediğiniz kadar basit veya karmaşık olabilmesidir. Temel düzeyde, sadece açar ve unutursunuz. Tüm web siteleri artık koyu bir arka plan ve beyaz metinle açılarak gözlerinize ferahlık sunar.

İndir: Dark Reader (Ücretsiz)

Simple Gesture

Simple Gesture, telefonda Firefox'uyla saatler geçiren herkes için olmazsa olmaz bir eklentidir. Etkinleştirildiğinde, genel görevleri yapmak için basit jest hareketlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, sağa çekmek sizi ileri götürür, sol çekmek sizi önceki sayfaya geri gönderir. Eklenti, bir sonraki sekme, önceki sekme, yeni sekme, sekmeyi kapat, sayfayı yenile ve daha fazlası gibi işlemleri destekler.

İndir: Simple Gesture (Ücretsiz)

Ghostery

Ghostery, her kullanıcının yüklemesi gereken güçlü bir Firefox gizlilik eklentisidir. Reklam izleyicileri engelleyen, web sayfalarındaki karışıklığı gideren ve web'i sizin için hızlandıran hepsi bir arada bir eklentidir.

Her yeni sayfa yüklediğinizde, uzantıyı çalışırken göreceksiniz. Sol alt köşede tracker'ların sayısı ile ilgili küçük bir daire gösterir. Buna dokunmak, bulunan tracker'ların ve engellenmiş olanların adlarını gösterir.

İndir: Ghostery (Ücretsiz)

Arkaplanda Video Oynatma Eklentisi

Bu basit eklenti, ücretli bir YouTube Premium özelliğine ücretsiz erişim sağlar. Yüklendikten sonra, YouTube'daki herhangi bir videoyu arka planda oynatabilirsiniz.

Sadece bir video oynatmaya başlayın ve uygulamadan çıkın. Ses arka planda çalmaya devam eder ve videoyu oynatabileceğiniz veya duraklatabileceğiniz bir oynatma bildirimi görürsünüz.

İndir: Video Background Play Fix (Ücretsiz)

I Don't Care About Cookies

AB’nin yeni GDPR düzenlemeleri, çerez izleyicileri kurmadan önce web sitelerinin izninizi istemesini gerektirir. Sonuç olarak, can sıkıcı çerez izleme mesajlarının sıklığı artmıştır. Ayrıca, bir sekmeyi her kapatışınızda çerezleri silen AutoDelete gibi bir eklenti kullanırsanız, bir web sayfasını her açtığınızda açılır pencereler ile karşılaşmak sinir bozucu olur.

Buradaki çözüm oldukça basit; I Don't Care About Cookies eklentisini yükleyin ve çerez mesajlarını / bildirimlerini / uyarılarını unutun.

İndir: I Don’t Care About Cookies (Ücretsiz)

Tab Close Button

Android için sunulan Firefox ile ilgili büyük sorunlardan biri, basit birkaç fonksiyonun yeterince pratik olmamasıdır. Geri ve kapat gibi düğmeler bir yerine iki kez dokunmayı gerektirir. Bu basit eklenti, URL çubuğu ve menü düğmesi arasına küçük bir X düğmesi ekler. Dokunulduğunda geçerli sekmeyi kapatır. Harika değil mi?

İndir: Tab Close Button (Ücretsiz)

Dark Theme for Firefox

Android telefonunuzda uygulamaları karanlık modda kullanıyorsanız, Firefox için de karanlık bir tema kullanmak isteyebilirsiniz. Mevcut çok sayıda tema varken, bu bulduğumuz en iyi seçenektir. Popüler Turn off the Lights eklentisiyle aynı renk paletini kullanır; tamamen siyah değildir. Bunun yerine %80 kadar siyahtır.

İndir: Dark Theme for Firefox (Ücretsiz)

