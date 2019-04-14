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Skype görüntülü sohbet konusunda başı çeken servislerden birisi konumunda ve Microsoft bu hizmetini yeni ekran paylaşımı özelliği ile daha yetenekli kılmak istiyor. Ekran paylaşımı ile aynı proje üzerinde çalıştığınız iş arkadaşlarınızla sunum ve içerikleri paylaşabilir; arkadaşlarınızla birlikte alışveriş yapabilir hatta tanışma sitelerinde yaptığınız gezintileri paylaşabilirsiniz.

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Microsoft, Skype'ın masaüstü uygulamasındaki özellikleri mümkün olduğunca mobil platformlara da kazandırarak akıllı telefon ve tabletlerde üretkenliğe ve eğlenceye daha fazla alan açılmasını sağlamayı hedefliyor.

Android ve iOS Uyumlu Skype'ta Ekran Paylaşımı Dönemi

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları Skype'ın Insider programındalar ise yeni özelliği test edebiliyor. Uygulamanın beta versiyonunu akıllı telefona yükleyip bir arama yaptıktan sonra ayarlar menüsünden yeni ekran paylaşımı fonksiyonunu etkinleştirmek mümkün. Yayını sonlandırmak için arayüzde sol üst kısma dokunmak yeterli oluyor.

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Skype'taki yeni ekran paylaşımı seçeneğinin testleri sorunsuz ve akıcı şekilde devam ederse Microsoft uygulamanın stabil Android ve iOS sürümlerine bu özelliği dahil edecektir.

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