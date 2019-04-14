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Mart 2017'de Android Nougat esaslı EMUI 5.1 yazılım versiyonuyla satışa sunulan Honor 8 Pro akıllı telefon için Android Pie tabanlı EMUI 9 güncellemesi hazır hale getirildi.

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Güncelleme ilk etapta Hindistan'da 9.0.1.163 (C675E6R1P5) yapı numarası ile dağıtılıyor. Güncelleme paketinin boyutu 3.49 GB seviyesinde. Daha önce Beta programına dahil olan kullanıcılar 340 MB boyutlu güncelleme dosyası ile stabil EMUI 9'a geçiş yapabiliyor.

Honor 8 Pro İçin Android Pie Tabanlı EMUI 9 Güncellemesi Yayınlandı

EMUI 9 güncellemesi ile birlikte basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, yapay zeka destekli obje tanıma, Huawei Share 3.0, uygulamaların daha hızlı şekilde açılması ve VoLTE desteği Honor 8 Pro akıllı telefona kazandırılıyor.

Akıllı telefonu yeni arayüz ve Android versiyonuna taşıyan güncelleme paketi 1 Mart 2019 tarihli Android güvenlik yamalarını da getiriyor.

Güncelleme bildiriminin tüm cihazlara ulaşması elbette zaman alıyor. Güncellemeyi elle kontrol etmek isteyen kullanıcılar akıllı telefonlarında Settings > About Phone > System update menüsünü ziyaret edebilir.

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Üst düzey akıllı telefonlar sınıfında nitelendirilebilecek Honor 8 Pro akıllı telefon 157 x 77.5 x 7 mm boyutlarında ve 184 gram ağırlığında. Cihazın 5.7 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip.

Üründe 16 nm üretim teknolojili HiSilicon Kirin 960 yongası, 4 / 6 GB RAM, 64 GB kapasiteli depolama birimi, arka kısımda çift 12 MP kamera, ön yüzde 8 MP selfie kamerası ve 4000 mAh kapasiteli pil yer alıyor.

Honor 8 Pro akıllı telefon daha önce Android 8.0 Oreo işletim sistemi esaslı EMUI 8 güncellemesini de almıştı.

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