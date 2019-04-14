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Çentiklere, deliklere, katlanabilir panellere veya ekran – gövde oranını genişletmeye yönelik farklı girişimler ne olursa olsun, şüphesiz bir akıllı telefon tasarımı "rönesansının" Ancak Samsung Galaxy A80 gibi yeni yaratıcı cihazlar deneysel tasarım ruhunun somut ürünleri olsa da günün sonunda, klasik telefonlar gibi onların da basit kılıflarla korunmaya ihtiyaçları var. İşte sıra dışı Samsung Galaxy A80 kılıfları.

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Samsung Galaxy A80 Kılıfları İşte Böyle Çalışıyor





Bu cihazlar için kılıflar tasarlamak, anlaşılır bir şekilde başlı başına tamamen yeni ve heyecan verici bir iştir. Resmi Galaxy Fold kılıfının 120 dolar fiyat etiketinin açıkça belirttiği gibi iş zor ve potansiyel olarak maliyetli bir iş.

Ancak, fiyatlandırma sübjektiftir ve zaman içinde kesinlikle aşağı doğru bir yol izleyecektir. Saygın bir kılıf üreticisi olan Olixar, Galaxy A80 ve genişleyen, dönen kamera mekanizması için şimdiden seçtiği birkaç erken tasarımı kamuoyuna sunmaya karar verdi.

Olixar Slim gerçek deri cüzdan kılıf

İlk önce Slim yapıdaki gerçek deri cüzdan kılıf ile başlayalım. Kılıf oldukça liberal bir yaklaşımı getiriyor gibi görünüyor. Ürün, kamera modülünün kenarına kadar uzanan ve telefona takılması için bir tür yapışkan yüzey kullanan bir arka bölümden oluşuyor. Bu, Galaxy A80'in yanlarının, ses düğmelerinin ve altındaki kısmın büyük oranda korunduğu anlamına geliyor.

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En azından ekran tamamen korunuyor. İnce yapıdaki hakiki deri cüzdan kılıf tartışmasız şık görünüyor. Olixar'ın web sitesinde şu anda 21,99 dolar karşılığında siyah ve kahverengi varyantları listeleniyor.

Olixar FlexiShield jel kılıfı





Sırada biraz daha fazla koruma sunduğu görünen FlexiShield jel kılıfı var. Telefonun kenarlarına tutunan ve onları kaplayan geleneksel yumuşak bir kılıf olduğu söylenebilir. Olixar'ın çözümünde A80'in üst çerçevesindeki statik kısım ve onun etrafındaki ince şerit tamamen korunurken, kılıfın arka kısmının hareketli kamerayı kaplamayı başarması dikkat çekici.

FlexiShield jel kılıfı kaymaz bir malzemeden yapılmış ve şu anda Olixar'ın web sitesinde açık, siyah ve mavi varyantlar halinde sunuluyor. Fiyat sadece 6,99 dolar ve bu, Galaxy Fold kılıflarına kıyasla daha hoş bir manzara.

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