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Samsung'un en yeni cihazlarının sızıntıları dalgalar halinde gelmeye devam ediyor. Bunlara ayak uydurmak, en azından size duyurmak oldukça zor. Şirketi, hevesle beklenen Galaxy A80 ve Galaxy 20e'yi birkaç gün önce resmi olarak tanıttıktan sonra, şimdi Galaxy A2 Core için geri sayımı başlattı. A2 Core, eski J serisine bir gönderme niteliğinde olacak. Ancak M ailesinde henüz her şey tamamlanmış değil. İşte yeni Samsung Galaxy M40 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi.

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Samsung Galaxy M40 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung'un bütçe telefonları spektrumunun daha da aşağısında Galaxy M ailesi bulunuyor. Şu anda bu serinin saflarında M10, M20 ve M30 yer almakta. Ancak hızla genişliyor ve Türkiye gibi pazarlarda büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Wi-Fi Alliance web sitesindeki yeni bir sertifikasyon sayfasına göre, yakında bu saflara Galaxy M40 da katılacak.

Belgede Galaxy M ailesinin kullandığı numaralandırmaya benzer bir "SM-M405F / DS" açıklaması yer alıyor. Yani bu M40'ın ta kendisi. Maalesef, sayfa cihaz hakkında pek fazla bilgi sunmuyor. Ancak Android 9 Pie çalıştırdığını ve Wi-Fi a / c'ye sahip olduğunu belirtiyor. Yine de, özellikler konusunda bazı eğitimli tahminler yapmak mümkün.

M10, M20 ve M30'un ekran boyutlarına baktığımızda artımlı bir şekilde (6,2, 6,3, 6,4 inç) gidiyor. Dolayısıyla M40'ın aynı yolu izleyeceğini ve 6.5 inç bir ekranla geleceğine kesin gözle bakabiliriz. Ayrıca, M30'un kendisini kardeşlerinden Süper AMOLED panel ile ayırdığına dikkat edersek, daha büyük kardeşi için de daha azını beklemiyoruz.

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Galaxy A ve M dizilimlerindeki bazı diğer ipuçlarını göz atarak, M40’ın M30’un sahip olduğu aynı Exynos 7904 yonga setini ödünç alması da oldukça muhtemel. Bununla beraber aynı 13 MP + 5 MP ultra geniş + 5MP derinlik sensörü kamera kurulumunu kullanması da mümkün. Yine de ekran özellikleri ve yonga setinden farklı olarak kamera tarafında kesin bir şeyler söylemek kolay değil.

Oldukça emin olabileceğimiz bir şey ise cihazın çıkış tarihinin çok yakın olduğu. Wi-Fi sertifikasyon işlemi her telefonun geliştirilme sürecinin en geç aşamasında alınır. Bu da Galaxy M40'ın çıkış tarihinin hemen yanı başımızda olduğunu gösteriyor. Ayrıca belirtelim, model numarasının sonundaki "DS" telefonun Dual SIM yani Çift SIM desteklediği anlamına geliyor.

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