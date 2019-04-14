Samsung Galaxy S10'da Uygulama İndirmeden GIF Oluşturmak

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Galaxy S10 serisi Samsung One UI ile gelen bir ton özelliğe sahip. Şimdi paylaşacağımız özellik ise bizim favorimiz: Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e'de ekstra bir yazılım yüklemeden sadece stok kamera uygulamasını kullanarak animasyonlu GIF'ler oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz?

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Samsung Galaxy S10'da Uygulama İndirmeden GIF Yapmak

Telefonlar her yerde paylaşabileceğiniz mükemmel GIF'ler oluşturmanızı sağlıyor. Zira GIF'teki kareleri tek tek kaldırmak veya tüm işlemi tersine çevirmek gibi dilediğiniz hemen her değişikliği yerine getirebiliyorsunuz.

İşte Galaxy S10 serisindeki yerleşik GIF özelliği ile GIF oyununuzu bir üst seviyeye çıkarmak için yapmanız gerekenler.

İlk önce kamera uygulamasını açın ve kendinize veya arkadaşlarınıza göndereceğiniz hareketli bir GIF kaydetmek için hazırlanan.

S10'da GIF oluşturmak için, diğer Android cihazlardan farklı olarak herhangi bir uygulamaya ihtiyacınız olmayacak. Şimdi kamera ayarlarına erişmek için dişli simgesine dokunun.

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Deklanşör düğmesinin rolünü değiştirdiğinizde işiniz hemen hemen bitmiş olacak. Ayarlar ekranından "Deklanşöre basılı tut" seçeneğini bulun ve "GIF Oluştur" ile değiştirin.

Ve şimdi GIF oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şimdi deklanşör tuşunu her basılı tuttuğunuzda otomatik olarak bir GIF kaydetmeye başlayacaksınız.

Ayrıca işlem bittikten sonra bazı kareleri silmek veya GIF'i tersine çevirmek gibi ayarlar için galerideki düzenle düğmesine basabilirsiniz.

Herhangi bir uygulamayı indirmeden Samsung Galaxy S10, S10 Plus veya S10e'de nasıl GIF oluşturulur detaylarıyla gösterdik.

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