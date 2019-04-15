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Akıllı telefon satışları ve çevrimiçi hizmetlerin büyümesi tüm dünyada durgunlaşmaya başladı. Google gibi şirketler daha fazla kullanıcı grubuna ulaşmaya çalışıyor. Bunlardan biri, akıllı telefonların hala büyük oranda erişilemediği bölgeler olmakta. KaiOS adında yeni bir mobil işletim sistemi bu bilmeceyi çözmeyi vaat ediyor. Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde iOS'u geride bıraktı ve Google'dan 22 milyon dolar fon sağladı. Öyleyse KaiOS nedir ve neden bu kadar çok şirket bunun için baskı yapıyor?

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En Popüler 3. Mobil İşletim Sistemi KaiOS Nedir?

KaiOS, özellikli telefonlar için mobil bir işletim sistemidir. Firefox OS'un topluluk odaklı bir halefi olan Boot to Gecko'ya inşa edilmiştir. Web tabanlı bir platform olduğundan, KaiOS çalıştırmak için çok fazla güce ihtiyaç yoktur ve sadece 256 MB minimum hafıza gereksinimine sahiptir.

KaiOS, WhatsApp gibi modern uygulamaları hiç akıllı telefon sahibi olmayan insanlara ulaştırmayı vaat ediyor. Bu yüzden arayüzü fiziksel tuşlara ve dokunmatik olmayan ekranlara sahip cihazlar için tasarlanmıştır. Veri odaklı şirketlerin bundan yararlanabilmesini sağlamak için KaiOS 4G / LTE, ödemeler için NFC, Çift-SIM uyumluluğu ve Wi-Fi dahil olmak üzere tüm bağlantı seçeneklerini sunar.

KaiOS destekli telefonlar, üreticilerin üst seviye spesifikasyonlar konusunda endişelenmelerine gerek kalmadığı için oldukça ucuzdur. En büyük başarısı olan Reliance’in JioPhone’u Hindistan’da 20 dolara satılıyor.

KaiOS'un farkı nedir?

KaiOS'un teknoloji şirketleri arasında popüler olmasının sebebi, HTML5 uygulama mağazasıdır. Bu, geliştiricilerin KaiOS için kolayca güçlü web uygulamaları oluşturmasını sağlamıştır. Günümüzdeki diğer telefonların çoğu, tescilli Java tabanlı yazılımlarla gelir ve bu nedenle, özel uygulamalar oluşturmak için daha fazla kaynak gerektirir.

Ek olarak, KaiOS açık bir ortama sahiptir. Bu nedenle, tüm dünyada Nokia, Reliance, Alcatel ve gibi markalardan temin edilebilir. Böylece şirketler tek bir uygulama oluşturabilir ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılması için KaiOS uygulama mağazasına yükleyebilir.

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KaiOS hangi uygulamaları destekliyor?

KaiOS’un uygulama mağazası, bazılarına aşina olabileceğiniz onlarca uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Bu uygulamalar elbette akıllı telefonlardaki aynı işlevselliği sunmuyor. Sadece temel yönleriyle ele alınmışlar. Örneğin, Facebook veya Twitter uygulamalarında canlı yayın yapamazsınız.

KaiOS şu uygulamaları sunar:

Facebook

Twitter

Youtube

Google Haritalar

Google Asistan

Google Arama

WhatsApp (OEM bağımlı)

The Weather Channel

Danger Dash ve Real Football Runner gibi birkaç Gameloft oyunu

Mağazada, KaiOS'un kendisi tarafından geliştirilen çok sayıda başka uygulama da var. KaiWeather adlı bir hava durumu uygulamalası ve QR kodları taramak için bir QR Reader bulunuyor. Elbette çok daha fazlası mevcut. Dünyanın en popüler üçüncü işletim sistemi ile ilgili tüm paylaşacaklarımız bunlar.

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