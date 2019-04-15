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Kullanmakta olduğunuz Samsung Galaxy akıllı telefondan yeni aldığınız Galaxy'e veri transfer etmek için faydalanabileceğiniz resmi bir Samsung çözümü var: Smart Switch. Birkaç basit dokunuşla verilerinizi yeni satın aldığınız Samsung Galaxy akıllı telefona aktararak cihazınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Eski Samsung Galaxy Akıllı Telefondan Yenisine Veri Transfer Etmek

Öncelikle her iki akıllı telefonun pil seviyesinin yeterli düzeyde olduğundan emin olun.

İki akıllı telefonda da Smart Switch uygulamasının kurulu olması lazım. Yüklü değilse uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

uygulamasının kurulu olması lazım. Yüklü değilse uygulamayı indirebilirsiniz. Her iki akıllı telefonda da Smart Switch'i çalıştırın. İlgili cihazlarda Send data ve Receive data seçeneklerine dokunun.

ve seçeneklerine dokunun. Veri transferi için tercih ettiğiniz bağlantı türünü seçmelisiniz. Wireless 'ı seçerseniz cihazlar birbirleriyle otomatik olarak iletişime geçecek ve veri aktarımı kablosuz gerçekleştirilecektir. Cable 'ı seçebilmeniz için USB-C'den USB-C'ye ya da USB-A'dan USB-C'ye aktarım yapabilen kablo ile yeni cihazdaki OTG adaptörü lazım.

'ı seçerseniz cihazlar birbirleriyle otomatik olarak iletişime geçecek ve veri aktarımı kablosuz gerçekleştirilecektir. 'ı seçebilmeniz için USB-C'den USB-C'ye ya da USB-A'dan USB-C'ye aktarım yapabilen kablo ile yeni cihazdaki OTG adaptörü lazım. Eski akıllı telefondan yenisine hangi bilgileri aktarmak istediğinizi seçmelisiniz. Mesajları, uygulamaları, fotoğrafları, ana ekran ayarlarınızı ve birçok diğer detayı aktarabilirsiniz.

Yaptığınız seçimlere bağlı olarak akıllı telefonunuz aktarımın ne kadar süreceği bilgisini verecektir. Gerekli kabloya sahipseniz ve seçtiğiniz veri boyutu 3-5 GB seviyesinde ya da üzerindeyse kablolu bağlantı mantıklı olabilir. 5 GB seviyesindeki verinin aktarımı kablosuz bağlantı ile 30 dakikadan fazla zaman alıyor.

Send butonuna dokunarak veri transferini başlatabilirsiniz. En iyi ve hızlı sonuç için aktarım sürecinde her iki akıllı telefonu da aktif olarak kullanmamanız tavsiye ediliyor.

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