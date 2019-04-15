REKLAMLAR

Standart Google Asistan sesini duymaktan yorulduysanız, artık Google Asistan'ın klasik sesini John Legend'ın sesi ile değiştirebilirsiniz. Şu anda John Legend'ın kim olduğunu merak ediyorsanız bu önemli değil. Çünkü bu sesi bir kez duyduktan sonra tekrar değiştirmek istemeyeceksiniz. Google Asistan'ın sesini John Legend yapmak için bilmeniz gerekenler.

REKLAMLAR

Google Asistan'ın Sesini John Legend Yapmak

Google I / O 2018’de, Google Asistan'ın kullanıcılarla daha doğal bir şekilde konuşma yeteneği kazandığını açıkladı. Google ayrıca Google Asistan'ın John Legend da dahil olmak üzere altı yeni ses seçeneğine sahip olacağını söyledi. Bu seçeneklerin gelmesi beklenenden daha uzun sürdü, ancak Legend’ın sesi nihayet burada.

Google, John Legend’ın sesini “camoe" olarak adlandırıyor. Bunun nedeni, Google Asistan'dan duyabileceğiniz her bir yanıtı kaydetmemiş olmasıdır. Sadece bazı soruları cevaplamaktadır ve standart ses hala eski işini yapmaya devam etmektedir.

Bu sorular arasında “John Legend mısınız?”, “En sevdiğiniz müzik türü hangisidir?”, “Chrissy Teigen kimdir?”, “Dışarısı kaç derecedir?" ve “Gökyüzü neden mavidir?” gibi sorular yer alıyor. Ayrıca “Biz sadece sıradan insanlar mıyız?” diye sorabilir ve “Bana serenat eder misin?” diyebilirsiniz

REKLAMLAR

John Legend’ın sesini Google Asistan’da iki farklı şekilde etkinleştirebilirsiniz. Ya "Hey Google, Legend gibi konuş" diyebilirsiniz ya da Ayarlar > Asistan Sesi bölümüne gidebilir ve John Legend'ı seçebilirsiniz. Bu ses şu anda sadece İngilizce dilinde mevcuttur.

Google Sırada Hangi Ünlüleri Kullanmalı?

John Legend taraftarları açıkça buna bayılacaklar. Ancak gelecekte Google’ın daha fazla ünlünün sesini asistanına eklemesi ilginç olabilir. Bu çoğu insanın bir dereceye kadar takdir edeceği ilginç bir trend halini alabilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum