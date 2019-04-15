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Android'in uygulama mağazasında çok sayıda not alma uygulaması mevcut fakat Samsung Notes özellikle S-Pen'li Samsung Galaxy Note sahipleri için en ideal çözüm konumunda. Araç Samsung'un dokunmatik kaleminin yeteneklerini diğer not alma uygulamalarına kıyasla daha iyi değerlendirebiliyor.

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Samsung Notes Uygulamasına Paylaşımlı Not Defteri Özelliği Geldi

Samsung bu sevilen mobil uygulamasına 3.0.05.13 versiyonuyla birlikte Shared Notebooks yani paylaşımlı not defterleri özelliğini getirdi. Bu özellik adından da anlaşılabileceği üzere Galaxy kullanıcılarına Samsung Notes uygulaması içinde paylaşımlı notlar oluşturma imkanı sağlıyor. Özelliğin kullanımı hayli kolay, uygulama bünyesindeki Shared Notebooks seçeneğine dokunup Samsung Social özelliğinin etkinleştirilmesi yeterli oluyor.

Bu özellik Samsung Notes'a yeni kazandırılmış olsa da esasında birçok rakibinde bir süredir mevcut. Popüler not alma uygulamalarının hemen hepsinde benzer ya da daha iyi işbirliği / collaboration yetenekleri yer alıyor. Yine de kayda değer bir yenilik ve Samsung Galaxy akıllı telefonunda Samsung Notes'tan yararlanan kullanıcılar için önem teşkil ediyor.

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Uygulamanın son güncellemesini hangi cihaz ve işletim sistemi versiyonlarının aldığı şu an belli değil. Güncelleme cihazın modeli ve ait olduğu bölgeye bağlı olarak Google Play ya da Galaxy Store üzerinden sunulabilir. Görebildiğimiz kadarıyla Galaxy Note 9 ve Galaxy S10 akıllı telefonlar güncel Samsung Notes'u Galaxy Store'dan çekebiliyor fakat Galaxy Tab S3'te bu güncellemeye şu an erişilemiyor.

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