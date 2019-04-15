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Sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefonla konuşurken ses değiştirmek istiyorsanız Google Play Store'da bu iddiaya sahip olan çok sayıda uygulamanın bulunduğunu görmüşsünüzdür. Ne yazık ki bu alanda az sayıda başarılı çözüm var ve Google'ın uygulama mağazasında bu araçlara ulaşmak pek kolay değil.

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İyi bir uygulama ile Android telefonunuzla konuşurken hayli eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Telefonla Konuşurken Ses Değiştirmek İçin Android Uygulamaları

Geliştiricisi Call Voice Changer'ı dünyanın en eğlenceli uygulaması olarak tanımlıyor. Bu, şüphesiz fazla iddialı bir açıklama fakat uygulamanın kullanımının eğlenceli olabileceğini söylememiz gerekiyor. Araç telefon konuşmalarında sesinize gerçek zamanlı olarak efektler katabiliyor. Sesinizin perdesini değiştirebildiği gibi guguk kuşlu saat, çan, havalı korna vb. efektler de uygulayabiliyor.

MagicCall uygulaması Call Voice Changer'dan daha fazla özellik sunuyor. Uygulamanın sesinizi ünlü bazı kişilere benzetme iddiasında bir seçeneği var fakat biz bundan olumlu bir sonuç alamadık. Kolayca kullanabileceğiniz kendi özel preset'lerinizi oluşturma imkanı sağlanıyor. Kendinizi karşınızdaki kişiye bir partideymişsiniz gibi düşündürecek arka plan efekti ve buna benzer farklı efektler elinizin altında. Maalesef uygulamayı kullanabilmek için telefon numaranızla kayıt olmanız gerekiyor.

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FunCalls başarılı bir uygulama ve ilginç bir seçeneğe ev sahipliği yapıyor. Sağlıklı çalışmadığını gördüğümüz sesinizi bir ünlü kişiye benzetme özelliğinin dışında helyum balonu (çok yüksek perdeli ses), eğlenceli ses (yüksek perdeli ses), korkunç ses (düşük ses tonu) gibi adlara sahip farklı ses modları var. Arama sırasında bu modlar arasında geçiş yapılabiliyor. Yine arama sırasında kullanılabilecek 10 farklı arka plan efekti mevcut. FunCalls aramaları kaydetme özelliği de sunuyor.

Uygulama ilk bakışta önceki çözümlerden çok da farklı görünmüyor. Telefon konuşması sırasında basitçe preset'leri seçmek yerine daha fazla kontrol imkanına sahip oluyorsunuz. Size daha fazla kontrol imkanı veriyor. Yankı efekti ekleme, hızı değiştirme, sesinize dilediğiniz özel bir müziği ekleme gibi ilginç özellikler de bulunmakta.

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