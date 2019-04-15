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Basit ve oldukça transparan indirme yöneticisi Android işletim sisteminin en iyi özelliklerinden birisi. Mobil platformlardaki diğer indirme yöneticilerine kıyasla daha başarılı olsa da hala bazı önemli fonksiyonlardan yoksun olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu noktada devreye üçüncü parti, ücretsiz ve açık kaynak kodlu indirme yöneticisi Download Navi giriyor.

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Araç Google Play uygulama mağazasında yer alan diğer indirme yöneticisi uygulamalara kıyasla önemli avantajlara sahip: Reklam ve uygulama içi satın alma ögeleri içermiyor. Çoklu tema desteği barındırıyor. Android TV ve Chrome OS desteği de bulunmakta. İnternet bağlantınızın kesildiği durumlarda indirme işlemine daha sonra devam edebiliyorsunuz, indirme duraklatma / devam ettirme olanağı mevcut.

Ücretsiz ve Açık Kaynak Kodlu Android İndirme Yöneticisi: Download Navi

Download Navi ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama olsa da çok sayıda özellik barındırıyor:

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Ücretsiz ve açık kaynak kodlu (FOSS)

Material Design

Çoklu tema (Açık, koyu ve siyah temalar)

Android TV desteği

Chrome OS desteği

İndirme duraklatma ve devam ettirme

Tarayıcı desteği

Eş zamanlı indirme (varsayılan 3)

Çok parçalı indirme (maksimum 16)

Roaming kontrolü

Arka planda dosya indirme

Güç yönetimi ve pil kontrolü

İndirme işleminin tamamlanmasının ardından çeşitli otomatik işlemleri gerçekleştirebilme

Download Navi uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuza buradan yükleyebilirsiniz.

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