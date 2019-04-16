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Microsoft, en iyi otomobil yarışları franchise'ının bu yılın başlarında cep telefonlarına geleceğini duyurdu. Oyuna Forza Street deniyor ve Microsoft'un en çok satan yarış franchise'ının bir parçası gibi görünüyor ve daha da önemlisi ücretsiz oynanacak.

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En İyi Yarış Oyunlarından Biri Telefonlara Geliyor

Aslına bakılırsa, Microsoft Forza Street'in artık Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir oyun olduğunu doğruladı; bu nedenle mobil sürümü beklemek istemiyorsanız, indirdikten hemen sonra oynamaya başlayabilirsiniz (Microsoft Store'dan).

Forza Street, oyuncularını hayallerindeki araba koleksiyonunu yapmak için sokak yarışlarına girebilecekleri Miami sokaklarına götürür. Bir etkinlik seçersiniz, arabanızı seçersiniz ve şöhret için yarışırsınız.

Oyun, oyuncuların klasik arabalardan modern sporlara ve retro süper arabalara kadar ikonik arabaları toplamasını ve yükseltmesini sağlar. Microsoft, "kolaylaştırılmış kontroller" vaat ediyor ancak Forza Street ile ilgili olan en iyi şey, bir İnternet bağlantınız olduğu sürece her zaman, her yerde yarışabiliyorsunuz. Otobüsünüzü beklerken araya bir dakikalık bir yarış bile sıkıştırabilirsiniz. Oyunda hikayeler halinde ilerleniyor.

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Forza serisinin tüm zamanların en iyi arcade yarış oyunlarından bazılarını içerdiğinden bahsetmiyoruz bile. Umarız Forza Street seleflerinin adımlarını takip eder. Böylece Forza Motorsport ve Forza Horizon gibi sürükleyici bir araba yarışı deneyimi sunar. Microsoft'un artık mobil oyunları umursamaya başladığını görmek oldukça ilginç. Son zamanlarda Blizzard gibi büyük şirketler mobil oyunlara merak sarıyor.

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