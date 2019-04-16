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Bugünlerde çoğumuz eğlence ihtiyaçlarımız için akış hizmetlerine abone oluyoruz. Evlerinde kablo karmaşası istemeyenler için de ideal. Bununla birlikte, akış hizmetlerinizi tek çatı altında toplayabileceğiniz ve her şeyi buradan yönetebileceğiniz merkezi bir araç yoktur. Bu nedenle bazen ne izleyeceğini veya nereye bakacağınızı bilemezsiniz. Neyse ki, bunun için bir uygulama var. Bu uygulamalar film ve dizi izleme platformlarındaki aboneliklerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

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Film & Dizi Bulma ve Abonelik Yönetme Uygulamaları

JustWatch

JustWatch, akış platformları için mükemmel bir TV rehberidir. Netflix ve Amazon Prime Video dahil, hemen hemen her hizmetin kataloglarına göz atmanızı sağlar.

Ek olarak, JustWatch içerikleri ne kadar popüler olduklarına, ne zaman yayınlandıklarına ve daha fazlasına göre sıralar. Bir gösteriye veya filme dokunmak, bölümlerini, puanlarını, oyuncular gibi önemli ayrıntılarını ve izlenebileceği platformları görmenizi sağlar.

JustWatch’in getirdiği en önemli araçlardan biri, bir şeyi tek seferde tüm akış servislerinde arama özelliğidir. Bu nedenle, izlemek istediğiniz bir film veya dizi varsa kolayca bulabilirsiniz. Önerileri ve sonuçları sahip olduğunuz aboneliklere göre filtreleyebilirsiniz.

JustWatch, bir izleme listesi, veri koruma modu ve yeni güncellenen veya yayınlanan dizilerin ve filmlerin zaman çizelgesini içeren araçla birlikte gelir.

Bobby / Abonelikler

Her ay kullanmadığınız bir hizmet için mutlaka ücret ödemediğinizden emin olmak için bir abonelik yöneticisine ihtiyacınız vardır. Bu uygulamalar tekrarlanan ödemelerle ile sayfalar oluşturmanıza izin verir.

Ayrıca, bir aboneliğin ne zaman biteceğini öğrenerek bankanızdan beklenmedik çekimler yapılmasından kaçınmanızı sağlar. Abonelik yönetme özelliği akış uygulamaları ile sınırlı değildir. Custom seçeneğini kullanarak başka abonelikler de ayarlayabilirsiniz. Telefon değiştirseniz bile bilgiler hesabınıza kaydolur.

TV Time

Çok sayıda TV şovu arasında sürekli olarak geçiş yapıyorsanız yeni bölümleri takip etmekte zorlanabilirsiniz. Düzenli olarak izlediğiniz ve haberdar olduğunuz gösterileri kolayca takip edebileceğiniz, yeni bir bölüm yayınlandığında anında bildirim alabileceğiniz bir uygulama olan TV Time tam size göre olabilir.

TV Time ayrıca başkalarının düzenlediği listelere göz atabileceğiniz bir “Explore” özelliğine sahiptir. Arkadaşlarınızın etkinliklerini görüntülemek için sosyal medya profilinizi bağlayabilirsiniz.

Bunun da ötesinde, TV Time gösterileri izlemek için ne kadar zaman harcadığınızı gösteren şık bir istatistik sunar.

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Vidangel

Zaman zaman aileleriyle birlikte dizi ve film izlemeyi tercih eden ebeveynler için Vidangel bir nimettir. Vidangel ebeveyn puanlarını listeler ve yeni bir bölüm ya da film oynatmadan önce bilmeniz gereken her şeyi size gösterir. Vidangel söz konusu film ya da dizi küfür, çıplaklık ve daha fazlasını içeriyorsa bunu size gösterir.

Vidangel, Netflix, Amazon Prime Video ve HBO dahil olmak üzere şimdilik yalnızca birkaç servisle uyumludur. Premium aboneliği tercih ederseniz, önceden belirlenmiş filtreler oluşturabilirsiniz.

Watcha

Dizi ve film platformlarının oluşturduğu en büyük ikilem daha sonra ne izleyeceğine karar verememektedir. Watcha adlı bir uygulama bu sorunu zevklerinizi öğrenerek çözmeye çalışıyor.

Watcha, başlamadan önce birkaç filmi ve TV şovunu derecelendirmenizi ister. Bir kez yapıldıktan sonra, sizin için izlememiş olduğunuz bir şeyi nasıl puanlayacağınıza dair bir tahmin olan “Öngörülen Derecelendirme” oluşturur. Daha sonra en yüksek puana sahip olan ve geçmiş izleme faaliyetlerinizle eşleşen yeni içerik önerir.

Rave

Çevrimiçi içeriğinizi uzaktaki arkadaşlarınız veya akrabalarınızla izleyebilirsiniz. Rave gibi uygulamalarla, tüm üyeler sağlam bir internet bağlantısına sahip olduğu sürece, dizileri ve filmleri gerçek zamanlı olarak birlikte izleyebilir. Reaksiyonlarınızı paylaşmak için izleme sırasında sohbet bile edebilirsiniz.

Rave ayrıca yerel bir dosyayı Google Drive, Google Foto ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetleriyle oynatmanıza izin verir. Ayrıca, en sevdiğiniz şovu görüntülerken herkese açık gruplara katılabilir ve yabancılarla etkileşim kurabilirsiniz.

Rave, hem ses hem de video platformlarını destekler. Netflix'i de içeren bir dizi öncü platformla uyumludur.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum