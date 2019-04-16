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Geleceğin rüya telefonu olan Samsung Galaxy Fold şimdi burada. Galaxy Fold'un gerçek bir cihaz olduğuna inanmak neredeyse zor: Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknik harikalara benziyor. Ancak fiyatının 2000 dolara kadar çıkacağı konuşuluyor. İşte Samsung Galaxy Fold'un en ilginç detayları.

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Samsung Galaxy Fold Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Şey

1: Ekranın Kırışık olduğu gerçek

Duvar kâğıtları ve promosyon malzemeleri, Galaxy Fold'da sanki her şey pürüzsüzmüş gibi gösteriyor olabilir. Ancak telefonun tam da ortasında göze çarpan büyük bir kırışıklık vardır. Büyütülecek bir şey olmayabilir ancak elinizle hissedebileceksiniz. Bazıları rahatsız edici bulacaktır.

2: Bu şimdiye kadar gördüğümüz en ağır akıllı telefon!

Galaxy Fold ile ilgili bilmiyor olabileceğiniz bir şey de kadar büyük ve ağır olduğu. Yaklaşık 263 gram ve bu anlamda en büyük akıllı telefonlardan bile gözle görülür derecede daha ağır. Aslında neredeyse 2 telefon taşımak gibi!

İşte Galaxy Fold ve bazı popüler telefonların ağırlığının hızlı bir karşılaştırması:

Galaxy Fold: 9.28 oz (263 g)

Galaxy S10+: 6.17 oz (175 g)

iPhone XS Max: 7.34 oz (208 g)

Piksel 3 XL: 6,49 oz (184 g)

OnePlus 6T: 6,53 oz (185 g)

3: Büyük ekran tek elle açılmaz

Samsung Galaxy Fold tek elle açılamıyor. Cihazı daha büyük ekranda kullanmak zaten iki el gerektireceğinden açarken de iki elinizi kullanmanız gerekecek.

4: Parmak izi tarayıcı Bixby düğmesi olarak da çalışır

Galaxy Fold'u açmak iki el gerektirdiğinden açarken parmaklarınızın yanlışlıkla telefonun yanındaki parmak izi okuyucusuna dokunabilmesi ihtimali vardır. Ne yazık ki, parmak izi tarayıcı Bixby düğmesi olarak da kullanılabilir; bu da Bixby'yi çok sık duyacağınız anlamına gelir.

5: Her iki tarafında iki batarya vardır

Galaxy Fold, her iki tarafında birer tane olmak üzere iki pille donatılmış olarak geliyor ve her şey güçlü bir menteşe ile birbirine bağlanmış durumda. İki bataryayı bir araya getirdiğinizde karşınıza 4.380 mAh toplam pil kapasitesi çıkıyor.

6: Ana ekran plastiktir

Galaxy Fold'daki ana ekran 7,3 inç ölçüyor ve Galaxy S10 serisi ile aynı Super AMOLED teknolojisine sahip, bu da derin siyahlar, mükemmel kontrast ve canlı renkler ile muhteşem görüntüler anlamına geliyor. Ancak, bilmeniz gereken şey ekranın plastik olduğu ve çizilmesinin daha kolay olmasıdır.

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7: Ön ekran çok dar

Galaxy Fold'un ana ekranı devasa, güzel ve başka hiçbir telefonun yapmadığı şekilde etkileyici olsa da, ön ekranın gerçekten kullanışlı olmadığını söylemeliyiz. 4,6 inç boyutundadır, ancak çok dar ve uzundur.

8: Ana ekrandaki büyük çentik

Evet, bir çentik var ve devasa. Galaxy Fold'un ana ekranındaki çentik muhtemelen kırışıklıktan sonra en çok rahatsızlık verici detay olacak. Ancak teknik bir zorunluluk durumunda ve zira çift ön kamera sistemi burada barınıyor.

9: Kutudan kablosuz Galaxy Buds çıkıyor

Kutuya dahil edilmiş ücretsiz bir dava da var ve bu çok önemli: Galaxy Fold için üçüncü parti davaları henüz görmedik ve kesinlikle bu 2,000 $ 'lık telefonu korumak isteyeceksiniz!

10: Continuity harika çalışıyor

Bu, Galaxy Fold'daki en havalı özelliklerden biri ve Samsung'un bunun için Google ile birlikte çalıştığı anlaşılıyor. Temel olarak yaptığı şey, cihazı açtığınız an, ana ekranda bıraktığınız uygulamadan geniş ekran modunda devam etmenizi.

11: Dört renkte geliyor

Galaxy Fold için dört renk seçeneğiniz var; klasik bir 'Space Silver' ve 'Cosmos Black' modellerinin yanı sıra güzel 'Martian Green' ve 'Astro Blue'. Son ikisi sadece menteşe rengini kişiselleştirme seçeneği ile gelmiyor, aynı zamanda büyüleyici bir etki için ışığa göre renk değiştiriyor.

12: Onarım?

Bu olasılığı düşünmek bile istemiyoruz ancak Fold'un tamiri muhtemelen çok zor olacak. Sadece batarya değişimi yaptırdığınızı düşünün ki herkes batarya değişimi yaptırmaya ihtiyaç duyar. Hele ki 2000 dolarlık bir telefon sahibiyseniz ve telefonu yıllarca kullanacaksanız. Bataryalar birkaç yılın ardından kapasitelerinin büyük kısmını kaybeder. Bekleyip görelim.

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