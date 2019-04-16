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Samsung'un en son amiral gemisi telefonlarının biraz "sihirli" özellikleri olduğunu duymuş olabilirsiniz. Bu cihazlar diğer telefonları şarj edebilirler! Ve bunun için kablo ya da buna benzer hantal şeylere ihtiyaçları olmaz. Her şey tamamen kablosuz olarak gerçekleşir.

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Samsung Galaxy S10 ile Diğer Telefonları Şarj Etmek

Evet, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+'ların hepsi tersine kablosuz şarjı destekler. Diğer adıyla, Samsung'un dediği gibi, PowerShare desteğine sahiplerdir.

Bu özelliğin nasıl etkinleştirileceği ve kullanılacağına dair kılavuzumuza girmeden önce, kablosuz PowerShare kullanımının pek iyi bir seçenek olmadığını belirtmek isteriz. Zira şarj işlemi son derece verimsizdir ve alıcı telefonu şarj ettiğinizden çok daha fazlasını Galaxy telefonunuzdan kaybedersiniz. Ancak bir arkadaşınızın telefonunu bir süre daha canlı tutmanız gerekiyorsa işe yarayabilir.

Wireless PowerShare özelliği daha çok bir akıllı saat veya Galaxy Buds kutusu gibi daha küçük şeyleri şarj ediyorsanız en iyi şekilde çalışır. Ancak her şey rağmen bir telefon üzerinde de kullanılabilir. İşte nasıl yapılacağı:

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I. Wireless PowerShare'i Etkinleştirin

Bunu yapmak için kullanmanız gereken açma / kapama düğmesini bildirimler penceresinde bulabilirsiniz. Burada değilse, Wireless PowerShare başlığını bulmak ve istediğiniz yere sürüklemek için seçenekler menüsüne dokunun ve Buton sıralamasını açın.

II. Telefonu ters çevirin ve şarj pedi olarak kullanın

Tersine şarj / Powershare / Şarj paylaşma özelliğini açtığınıza göre bir sonraki adım artık oldukça basittir. Galaxy S10, S10e veya S10+ telefonunuzu yüz aşağı çevirin (ekranı alt gelecek şekilde) ve alıcı aygıtı (şarj edilecek telefonu) Galaxy'nin üzerine yerleştirin. Galaxy S10 şimdi diğer cihazı tespit ettiğinde otomatik olaraj şarj etmeye başlayacaktır. Bunu yaptığında kısa bir titreşim duyacaksınız.

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