Amiral Gemisi Telefon Satışlarının %73'ü İki Şirketin

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Counterpoint Research’e göre, birinci sınıf bir akıllı telefon en az 400 dolardan fazla bir fiata satılan bir akıllı telefondur. Geçen yıl, Counterpoint, Apple'ın akıllı telefon endüstrisinin bu segmentindeki en büyük pazar payına sahip olduğunu ve dünya genelinde %51'lik bir dilimi kapsadığını söylüyor. Belli bölgelerde çok sayıda orta sınıf model sunan Samsung, 2018'de premium pazarının %22'sini kapsıyordu. Şirket Huawei (%10), Oppo (%6) ve OnePlus (%2) ile ilk beşe giriyor.

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Apple, bir önceki yıla göre pazar payının %12'sini kaybetmesine rağmen 2017 yılında da zirvede yer aldı. Samsung'un premium pazar payı 2017'ye göre %4.3 düşerken, Huawei'in %25 arttı. Oppo'nun akıllı telefon pazarının premium segmentindeki konumu 2017 ile 2018 arasında beş kat yükselirken OnePlus aynı dönemde payını iki katına çıkardı.

Huawei'in artışı, P20 ve Mate 20 modellerinin performansından kaynaklanıyordu; bu, muhtemelen bu yıl piyasaya sürülen P30 serisi ve bu yıldan sonra beklenen Mate 30 serisi ile tekrarlanacak. Oppo, R15 ve R17 modellerinin güçlü yerel sevkiyatlar yaptığını gördü. Bu yıl, şirketin 10x kayıpsız yakınlaştırma özellikli kamerası, premium kategorindeki gönderileri zorlamaya yardımcı olmalı ve şirketi 5G modellerini Çin dışında da satmak istiyor. Oppo, telefonlarını ABD pazarında da sunmayı planladığını, ancak bu harekete bir zaman dilimi koymadığını söyledi.

OnePlus'a gelince en yeni modeli şirketin ilk beşe girmesine yardımcı oldu. Çin, Hindistan ve Batı Avrupa, OnePlus 6T küresel gönderilerinin %80'ini oluşturdu. Hindistan’da 2018’in dördüncü çeyreğinde yapılan sevkiyatlar, tek çeyrekte en yüksek seviyedeydi.

“Genel olarak, Çinli oyuncular premium segmentteki ağırlıklarını artırdılar ve kategoriyi genişlettiler. Dahası şimdi yeni coğrafyalarda büyümeyi hedefliyorlar. Apple, premium segmentteki %51 payı ile pazar lideri olmaya devam etti. %22'lik bir paya sahip olan en yakın rakibi Samsung ancak Çinli markalar güçlü geliyor. Huawei'in segmentteki payı bir yılda ilk kez çift haneli rakamlara (%10) ulaşırak damga vurdu. OPPO (+%863), OnePlus (+%209) ve Xiaomi (+%149) premium segmentte en hızlı büyüyen markalardı." – Counterpoint Research

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Kuzey Amerika'da, Apple ve Samsung premium akıllı telefon pazarının zirvesinde kaldı. Üçüncü şirket, Strategy Analytics’e göre ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olan Google’dı. ABD'deki ilk beşin geri kalanı LG ve Motorola'yı içeriyor. Çin'de, Apple en üst sırada yer aldı ve Huawei onu izledi. Hindistan'da Samsung, premium telefonlarda en büyük paya sahip oldu. Ardından OnePlus ve onun ardından Apple geldi.

ABD'de geçen yılki premium akıllı telefon sevkiyatları 2017'ye göre %10 artarken, Çin'de bu rakam %37 olarak gerçekleşti. Counterpoint tarafından izlenen diğer ülkeler arasında Endonezya (+%54), Rusya (+%28), Kanada (+%22), Meksika (+%22), Tayland (+%20), Hindistan (+%14), Brezilya (+%13) ve Japonya (+%10) var. Türkiye'nin durumu bilinmiyor. Ancak gerileyen ekonomi ve daralan bütçelere bakılırsa fazla + yönlü bir artış beklenemez.

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