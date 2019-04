REKLAMLAR

En iyi inşaat ve yönetim simülasyon oyunlarından biri olan Tropico, çok geçmeden iPad'e taşındı. Ne yazık ki, muhtemelen geliştiriciler tarafından çözülemeyen bazı teknik kısıtlamalar nedeniyle iOS sürümü doğrudan atlanmıştı. Neyse ki bu şimdi değişiyor.

En İyi İnşa Simülasyonu Oyunu Tropico iPhone'larda

Bugün, Feral Interactive'teki insanlar Tropico'nun iPhone'lara geleceğini duyursa da, oyun bütün iPhone modellerinde desteklenmeyecek. Her şeyden önce Tropico'nun iPhone için 30 Nisan'da piyasaya sürüleceğini ve 11.99 dolara fiyat etiketini taşıyacağını söyleyelim. Türkiye mağazasındaki fiyatlandırması değişebilir.

Ayrıca, oyunu yüklemek için yalnızca aşağıdaki iPhone modellerinden birine sahip olmanız gerekecek. Aynı zamanda 3 GB boş alana ihtiyacınız olacak: iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XS/XS Max ve iPhone XR. iPhone 6'lar daha yavaş bir çipsete sahip oldukları için desteklenmiyor olabilir.

Tropico'da oyuncular, zengin kaynakları ve büyük potansiyeli olan az gelişmiş bir Karayip adasının yeni seçilmiş lideri El Presidente'nin rolünü üstleniyor. Göreviniz size sunulan fırsatlardan yararlanmak ve Tropico'yu halkının hak ettiği görkemli geleceğe ulaştırmaktır.

Oyunu daha da çekici kılan şey, oyuncuların Tropico'yu olmasını istedikleri herhangi bir ülkeye dönüştürebilecekleri gerçeğidir: Bir turist cenneti, endüstriyel bir elektrik santrali merkezi, bir polis devleti ve hatta üçü birden olabilir. Oyunun politik bükülmelerle ve mizahla dolu olduğunu söylemeye gerek yok. El Presidente olmaya hazır mısınız?

