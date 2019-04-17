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Web'de gezinme çoğu kişinin iPad'inde her gün yaptığı bir şeydir. Ancak çoğu, iOS'un web içeriğini düzenlemek için sunduğu kapsamlı araç setlerini kullanmamaktadır. iPad'inizde favori web içeriklerini düzenleme ve organize etme adımlarına yer verdik. Bu sayede siz de üretkenliğinizi artırabilirsiniz.

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iPad'de Web İçeriklerini Organize Etme ve Yönetme

Bağlantıları daha sonra okumak için kaydetmek ve indirmek

Daha sonra oku uygulamaların iki temel amacı vardır. Öncelikle, webin engin okyanusundaki içerikleri iyileştirmenize ve istediğiniz şekilde düzenlemenize izin veriyorlar. İkincisi, sayfaları çevrimdışı olarak kaydederler ve böylece o içerikleri istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz.

Reading List

Okuma Listesi yerleşik bir iOS özelliğidir. Bir web sayfasını daha sonra gözden geçirmek üzere kaydetmek için, Paylaş düğmesine dokunun ve Paylaş menüsünden Okuma Listesine Ekle'yi seçin.

Okuma Listesinde okumak istediğiniz içeriğe dokunun. Ayrıca makaleyi çevrimdışı okuyabilirsiniz; Ayarlar> Safari'ye gidin, aşağı kaydırın ve bunu etkinleştirmek için Çevrimdışı Olarak Kaydet özelliğini açın. İPad'inizde çok fazla şey okuyorsanız, bir okuma listesi yapmak, küratörlüğün değerini anlamanıza yardımcı olur.

Daha sonra okuma uygulamaları: Pocket, Instapaper ve Pinboard

Bunlar özünde gelişmiş yer imi hizmetleri gibi çalışır. Ana içeriği alır ve güzel bir düzende sunarlar. Ayrıca, okuma deneyimini özelleştirilebilen font stilleri ve boyutları ile birlikte farklı formatlama seçeneklerine izin verir.

Web bağlantılarını düzenlemek için IFTTT'i kullanın

Daha sonra oku uygulamalarda bile, bir süre sonra manuel düzenleme yapmazsanız okuma listeniz hızlı bir şekilde karışıklığa dönüşecektir. Bunu önlemek için, okuma listenizi düzenli olarak organize edin. IFTTT gibi uygulamarla otomatik eylem planları oluşturabilirsiniz.

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Bunlar sadece web bağlantılarının düzenlenmesinde otomasyonun gücünü vurgulamak için paylaştığımız birkaç örnektir.

Shelf uygulamalarından yararlanın

Makaleleri daha sonra bir okuma uygulamasında kaydetmek her zaman pratik değildir. Belki de içerik hileli olabilir veya artık ilginizi çekmiyordur. Bazı durumlarda bir Shelf uygulaması bu sorunları çözebilir.

Bunlar içerik için geçici bir dinlenme yeri olarak hizmet eder, bu sayede bağlantıları daha hızlı bir şekilde saklayabilir ve daha sonra gözden geçirebilirsiniz. Shelf uygulamaları, metin, resim, bağlantı ve dosyaları bir uygulamadan diğerine hızlı bir şekilde taşımak için iPad'te sürükle ve bırak mekanizmasını kullanır. Gladys en iyilerden biridir. Bunun dışında Yoink de iyi bir shelf uygulamasıdır ve ücretlidir.

Bu uygulamanın benzersiz özellikleri şunlardır:

Belirli bir dosyanın birden fazla RAW bileşenini inceleyebilir. Örneğin, web sayfası yerine bir resim bağlantısının URL'sini çıkarabilir, yeni bir resim ekleyebilir veya başlığı düzenleyebilirsiniz.

Not eklemek için bağlantıyı etiketleme yeteneği.

Dosyalar uygulamasıyla güçlü entegrasyon.

Gladys içeriğini bir ZIP dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

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