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Büyüyen Galaxy A serisine ek olarak, Samsung bugün Çin'de iki yeni telefon daha tanıttı. Daha önce bildirilen Galaxy A70 ve A80 ile birlikte Samsung, yeni Galaxy A60 ve A40s'i duyurdu. Yeni Galaxy A60, A8s'in yolundan gidiyor; bir delikli ekranla geliyor. Öte yandan Galaxy A40s, M30 modelinin Çin pazarı için yeniden isimlendirilen hali oluyor.

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Samsung Galaxy A60 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Galaxy A60, 6,3 inç LCD Infinity-O FHD+ çözünürlükte ekrana sahip. Sol üst köşede çentik deliği mevcut 32 MP'lik bir selfie kamerayı barındırıyor. Ekran / gövde oranının %92 ile etkileyici olduğu söylenebilir. Samsung, LG G8 ThinQ modeline benzer şekilde ekranın tamamını büyük bir hoparlör olarak kullanan Screen Cast ses teknolojisini örnek alıyor. Bu nedenle telefonun üzerinde bir hoparlör ızgarası bulunmuyor.

Samsung Galaxy A60 cep telefonunun arkasında ikincil 8 MP f / 2.2 ultrawide ve 5 MP derinlik sensörü olmak üzere 32 MP f / 1.7 ana lens bulunuyor. Kameraların altında LED flaş var ve yanında parmak izi sensörünü bulacaksınız.





Galaxy A70'deki Snapdragon 675, 6 GB RAM ve 128 GB depolama Galaxy A60'da yerli yerinde duruyor. Batarya kapasitesi 3.500 mAh olup, C tipi konektörle şarj edilmektedir.

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Galaxy A40s özellikleri arasında ise 16 MP selfie kamera ile 6.4 inçlik Süper AMOLED FHD+ Infinity-U ekran bulunuyor. Arkada 5 MP f / 2.2 ultrawide ve 5 MP derinlik sensör üniteleri olmak üzere 1 3MP f / 1.9 ana kamera bulunuyor. Bu telefon 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip bir Exynos 7904 SoC paketini taşıyor. 15W hızlı şarj desteği ile muazzam bir 5.000 mAh bataryaya sahip.

Samsung Galaxy A60 fiyatı 1,999 CNY (300 $ / 265 €) mal olacak. Galaxy A40s fiyatı 1,499 CNY (225 $ / 200 €) mal olacak. İki yeni cihazın ikisinin de resmi çıkış tarihi için bir haber yok.

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