2019, giyilebilir ürünler için ilginç bir yıl olarak şekilleniyor. Google'ın Android Wear platformunu Wear OS olarak yeniden markalaması ve ufukta söylentileri olan Pixel akıllı saatleri önümüzde ilginç aylar bizi bekliyor. Biz de bugün satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatler neler bunları listeledik.
En İyi Akıllı Saatler: 2019'da Satın Alabilecekleriniz
Samsung Galaxy Watch
Tıpkı Samsung'un son akıllı saatlerinde olduğu gibi, Galaxy Watch da sağlam bir batarya ömrü sunar. Daha küçük olan 42mm varyantı 2 tam gün şarj sağlarken, daha büyük olan 46mm model 3 tam gün boyunca çalışabilir. Her Zaman Açık Ekran özelliğini devre dışı bırakmak, bunu bir gün daha uzatır.
Artıları
- Güzel ekran
- Hızlı ve duyarlı Tizen
- Özellikle 46mm modelinde harika pil ömrü
- Navigasyon için uygun döner çerçeve
- 5ATM su direnci
- Çevrimdışı müzik depolama özellikli Spotify entegrasyonu
Eksileri
- 4GB depolama alanı biraz dar
- Bazı egzersizlerde isabetli çalışmaz
- Nispeten kalın ve tıknaz
- Bixby iyileştirilmeye ihtiyaç duyuyor
Samsung Galaxy Watch Active
Artıları
- İsabetli otomatik egzersiz takibi
- Her zaman açık kalma özellikli parlak ekran
- Doğru kalp atış hızı ölçümleri
- İyi fiyatlı
- Android ve iPhone'larla çalışır
Eksileri
- Dokunsal geribildirim daha iyi olabilirdi
- Döner çerçeve yok
Samsung Galaxy Watch, ileri teknoloji bir yaşam tarzı gadget'ı ve yetenekli bir sağlık takipçisi arasında neredeyse mükemmel bir denge kurar. Bununla birlikte, spor aktivitelerinizi gerçekten akıllı saatinizle takip etmek istiyorsanız, bunun yerine Samsung Galaxy Watch Active'e bakmak isteyebilirsiniz.
Apple Watch Serisi 4
Artıları
- Giyilebilir bir cihaz için etkileyici ekran
- Taşıması çok rahat
- Pil ömrü beklentileri aşıyor
- Çok hızlı ve duyarlı hissediyor
- Aramalar öncekinden daha kolay duyuluyor
- Çok doğru kalp atış hızı takibi
- Taptic motoru harika
Eksileri
- Pahalı ve sadece iPhone'larla çalışır
- Otomatik egzersiz algılama pek iyi değil
- Her zaman açık ekran seçeneği yok
- Yerel uyku takibi yok
Yeni Series 4 önceki Apple Watch modellerine çok benziyor, çünkü aynı dikdörtgen forma, aynı dijital kron ve altında bir tuşa sahip, ancak ekranı açmanızla beraber yepyeni bir deneyime tanık oluyorsunuz. Apple, ekstra ekran çerçevelerini kırptı ve bu da biraz fark yaratıyor. Donanım da tamamen yeniden düzenlendi, bu yüzden aramalar ve Siri için daha yüksek ses elde ediyorsunuz ve hepsinden önemlisi, bu yeni saat çok, çok hızlı.
Fitbit Versa
Artıları
- Hafif ve rahat
- Mükemmel batarya ömrü
- Kullanıcı dostu yazılım
- 5ATM su direnci
- Hem iOS hem de Android ile çalışır
Eksileri
- Fitbit özel yazılımı geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor
- Sınırlı sayıda uygulama ve kadran seçimi
- Her zaman açık ekran yok (egzersiz yaparken hariç)
- Spotify ve Apple Music desteklenmiyor
- Özel GPS yok
Birkaç yıldır Fitbit, etkinlik izleyicileri ile eşanlamlı bir isim halini aldı. Bununla birlikte, Fitbit Versa, adımlarınızı sayan giyilebilir bir eşyadan çok daha fazlasıdır. Tam teşekküllü bir akıllı saat ve yetenekli bir spor arkadaşıdır – güvenli bir şekilde yüzebileceğiniz, çevrimdışı dinleme için müzik depolayan, günlerce müzik çalan bir cihaz. Ve bunların hepsi çok makul bir fiyat etiketi ile geliyor.
Huawei GT izle
Artıları
- Sağlam yapı + 5ATM su geçirmezlik ile güzel görünüm
- İki haftaya kadar pil ömrü
- Basit, etkili işletim sistemi bilgi takibi ve incelemeyi hızlı ve kolay hale getirir
- Düz yol arkadaşı uygulaması, birçok uyku ve egzersiz istatistikleri sunar
Eksileri
- İşletim sistemlerinde gezinirken takılan sürekli animasyonlar
- Müzik saklama veya oynatma kontrolü yok
- Çok sınırlı üçüncü taraf uygulama desteği
Huawei Watch GT farklı bir cihazdır. Klasik bir akıllı saat gibi görünür ancak telefonunuzun yerini alamaz. Bunun yerine önceliği fitness takibine odaklanmaktır. Elbette, Android veya iOS cihazlarınızdan bildirimler alabilirsiniz ancak fazlası yoktur. Kendi işletim sistemini çalıştırdığından uygulama desteği beklemeyin.
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