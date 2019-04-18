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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro arasındaki ayrım beklenenden daha büyük olabilir. Şimdiye kadar, Pro'nun bir gözyaşı damlası yerine açılır bir selfie kamerasıyla ve daha büyük bir ekranla (6.64” vs. 6.4”) geleceğini duyduk. Ancak en son söylenti, bunun şirketin ilk QHD ekranlı telefonu olacağını gösteriyor.

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OnePlus 7 Pro: QHD+ 90Hz Ekran ve Stereo Hoparlör

Daha da iyisi cihaz 90Hz'de çalışacak. Görünüşe bakılırsa OnePlus şimdi gözünü oyun telefonlarına dikiyor. Cihaz Snapdragon 855 yonga seti ve bol miktarda RAM ile geliyor. 90Hz ekran yalnızca oyunlar için değil telefonun ana menülerinde dolaşırken bile yeterince akıcı görünmesini sağlayacak.

Söylenti ayrıca Pro'da stereo hoparlörler olduğunu da iddia etse de, üst kısımdaki ince çentiksiz çerçevelerin bu stereo hoparlörle nasıl çalışacağı henüz belli değil.

OnePlus 7 Pro, OnePlus 7'ye kıyasla daha büyük bir bataryaya sahip olacak – 4.000mAh. Bu daha iyi bir pil dayanıklılığı anlamına gelebilir (bir oyun telefonu için bir zorunluluktur) ancak QHD +90Hz ekranın çektiği ekstra gücü dengelemek için de konulmuş olabilir.

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Pro aynı zamanda 30W Warp Charge özelliği sunacak. OnePlus 7 modelinin bunu alıp almayacağı veya eski 20W şarj cihazı ile devam edip etmeyeceği belli değil. Ayrıca, Pro model nihayet USB 3.1 bağlantısına geçiş yapabilir. Tabii bunun muhtemelen günlük kullanım üzerinde büyük bir etkisi olmayacaktır.

OnePlus 7, 48 MP ana sensörü olan çift kameraya sahip olacak, Pro buna ekstra bir kamera daha ekleyecek. Bu yüzden geniş, ultra geniş ve tele foto lensler olacak. Şirket ayrıca muhtemelen Pro'yu temel alan bir 5G model üzerinde de çalışıyor.

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