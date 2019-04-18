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Çarşamba Samsung için iyi bir gün değildi. Pazartesi günü, yenilikçi amiral gemisi Galaxy Fold cihazının ilk birimlerini kullanıma sundu. Ancak birkaç gün sonra cihazların iç ekranları hatalı davranmaya başladı. Kimilerinin ekranları kullanılamaz hale geldi; kimilerinin ekranın yarısı karanlığa gömüldü.

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Samsung Galaxy Fold Ekranı Ciddi Problemlere Sahip

After one day of use… pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) April 17, 2019

Galaxy Fold'ların ünlü Twitter ve YouTube kullanıcılarının testine sunulduğu erken sürümleri bazı ciddi sorunlar yaşıyor. Katlanabilir telefonu sadece birkaç saat kullanan kullanıcılar ekran panelinin tahrip olduğunu ve ekrandaki içeriğin görüntülenemez hale geldiğini belirtiyor. Sorun dizayn bazlıysa bir ihtimalle ortadan kaldırılabilir ancak ekran panellerinde bir sorun varsa Galaxy Fold tümüyle iptal edilebilir veya çıkışı ertelenebilir.

Diğer sorunlar

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

Diğer arızalar arasında koruyucu filmin ekran üzerine yanlış şekilde takılması bulunuyor. Bazı kullanıcılar bu filmin çıkarılabilir olduğunu düşünerek sökmeye çalıştığında telefon kullanılamaz hale geliyor. Samsung belli ki bu filmin çıkarılmasını amaçlamamış ancak koruyucu cam gibi boşluklu yerleştirmiş. Samsung konuyla ilgili şunları söyledi:

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Sınırlı sayıda erken Galaxy Fold ünitesi inceleme için medyaya gönderildi. Gönderilen örnekler üzerinde birkaç şikayet aldık. Sorunun nedenini belirlemek için bu birimleri bizzat inceleyeceğiz. Ayrı olarak, birkaç kullanıcı ekranın üst tabakasını çıkardığını ve ekrana zarar verdiğini bildirdi. Galaxy Fold, ekranı istenmeyen çizilmelere karşı korumak için tasarlanmış bir üst koruyucu katmana sahiptir. Koruyucu tabakanın çıkarılması veya ana ekrana yapıştırıcılar eklenmesi hasara neden olabilir. Bu bilgilerin müşterilerimize açıkça aktarılmasını sağlayacağız.

Samsung, sosyal medya kişilerinin elinde kalan cihazların nedenini ayrıntılı olarak araştıracağını söyledi. Aynı zamanda, koruyucu katmanın sökülmediğini ve üstüne başka bir yapışkan katman sürülmemesi gerektiğini (üçüncü taraf ekran koruyucular yok) hatırlatıyor. Bu bilgilerin müşterilere açıkça aktarıldığından emin olacaklar.

Samsung’un katlanabilir ekranı, kullanılan form faktörü düşünüldüğünde fazla kırılgan olabilir. Tüm cihazların bozulmadığını hatırlatalım. Bunun gerçekten yaygın bir sorun mu yoksa yalnızca eski serilerle ilgili bir sorun mu olduğunu görmek için Fold satışa geçene kadar beklememiz gerekecek.

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