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Apple'ın tedarik zincirinden yeni söylentiler gelmeye başladı. Apple'ın Mart 2020'de piyasaya sürülmesi için 4.7 inçlik bir ekran, A13 yonga seti ve 128 GB depolama alanlı yeni bir iPhone hazırladığı iddia ediliyor. Söylentiler bu iPhone'un 650 dolar civarında bir ücrete sahip olacağını söylüyor. Yani iPhone XR'dan belirgin oranda daha ucuz olacak.

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Yeni 4.7 inç iPhone SE Apple A13 Çipseti ile Gelecek

Yeni iPhone SE'nin ince çerçevelerle gelmesini beklerdik

Ekran boyutu göz önüne alındığında, bu muhtemelen yeniden elden geçirilmiş bir iPhone 8 olacak ve iddia edilen çıkış tarihi için 2020 Mart gösteriliyor. Bu çıkış tarihi ise iPhone SE'nin halefi olacak bir iPhone'u akla getiriyor.

Apple, 2019’da üç iPhone piyasaya sürecek – güncellenmiş iPhone XI ve XI Max OLED ekrana ve üç kameraya sahip olacak (ultra geniş, normal ve tele). Yeni bir iPhone XR de yolda olacak ancak LCD ekranı muhtemelen koruyacak. Bu kez tek kamera yerine çift kamera sunacak (normal + ultrageniş veya telefoto lens).

Tüm yeni iPhone'lar arasında şüphesiz iPhone XR en başarılı cihaz oldu. Yalnızca çok daha pahalı kardeşleriyle aynı saf performansı sunmadı; aynı zamanda yeterince büyük bir ekranla geldi. Tek bir kameraya sahip olmasına rağmen çift kameralı iPhone'lara denk fotoğraf kareleri yakalayabildi. Android çentiksiz telefonlarla gelirken Apple, 2019 iPhone'ları aynı devasa çentiklerle sunarsa muhtemelen pek kimsenin ilgisini çekmeyecektir.

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Bu son raporun doğru çıkması durumunda, Apple, Mart ayındaki iPhone 8 / SE'nin halefini 2016'dakiyle aynı tarihte çıkarmış olacak. iPhone SE'nin 2015'te ilk kez tanıtılmıştı ve iPhone 6s ve 6s Plus'ın yanına yerleşmişti.

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