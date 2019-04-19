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Galaxy A10 şu anda en uygun fiyatlı A serisi telefon, ancak Samsung, Galaxy A20 ve A20e modeline benzer daha uygun fiyatlı bir sürüm geliyor gibi görünüyor. SM-A102U adını taşıyan yeni bir Samsung telefon, Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı ve muhtemelen A10e adıyla olarak raflara çıkacak.

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100 Dolara İnce Çerçeveli Telefon: Samsung Galaxy A10e

Sertifikadan çıkan telefonun Android 9.0'da çalışacağını ve çift bant özelliklerine sahip olmayan A10'un aksine çift bantlı Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac'yi destekleyeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu fark, A10e'nin daha yeni bir yonga setini çalıştıracağını da gösterebilir. Cihazın geri kalanında ise daha küçük bir ekran ve daha küçük batarya ile benzer bir tasarım görüyoruz.

Normal A10, 6,2 inç bir HD+ IPS panel barındırıyor. Ön kamera 5 MP çözünürlüğü destekliyor ve arka kısımda ise 13 MP f / 1.9 kamera ve LED flaş bulunuyor. Ancak parmak izi tarayıcı yok. Batarya kapasitesi 3.400 mAh ve microUSB ile dolduruluyor. Neyse ki bir de 3.5 mm kulaklık girişi var.

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Samsung Galaxy A10 cep telefonunun satış fiyatı 120 dolar civarında. Bu yüzden yaklaşan Galaxy A10e cep telefonunun 100 dolara yaklaşacağını görüyoruz. En yüksek ekran – gövde oranına sahip, büyük ekranlı ucuz telefonlardan biri olacak.