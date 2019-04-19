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Civilization oyunlarını seviyor ve oturumu kapatma zamanı geldiğinde üzülüyor musunuz? O zaman neden bu destansı oyunu yanınıza almıyorsunuz? Bir Android cihazınız veya bir iPhone / iPad'iniz varsa, bir Civ oyununu cebinizde oynamanın birkaç yolu vardır. Bu makalede, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Sid Meier’in Civilization serisinden oyunlar oynamanın beş yolunu inceliyoruz.

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Telefonda Civilization Oyunlarını Oynamak

iPhone ve iPad üzerinde Civilization VI oynamak

Civilization VI, başlangıçta 2016 yılında masaüstü bilgisayarlar için sunuldu. Birkaç ay sonra, Aralık 2017'de, aynı oyun iOS'te yayınlandı.

iPhone 7 veya 7 Plus, iPhone 8 veya 8 Plus, iPhone X, iPad Air 2, iPad 2017 veya herhangi bir iPad Pro üzerinde çalışan iOS 11 ile uyumlu olan Civilization VI, masaüstü sürümünden ayırt edilemez.

Android ve iOS'te Civilization Revolution 2'yi Oynayın

Ne yazık ki, Civilization VI iOS'te mevcut olsa da, henüz Android için yoktur. Bu sizi şaşırtmayabilir. Sonuçta, 2014 öncesi Android için Sid Meier oyunlarının olmadığı bir zamandı. Medeniyet'in masaüstü versiyonlarının mevcut olduğu göz önüne alındığında, bu biraz tuhaf görünüyordu.

Masaüstü sürümü kadar eğlenceli olan Civilization Revolution 2, Civ hayranlarının sevdiği tüm unsurlara sahip. Teknoloji ağacını ve barbarları ve farklı özelliklere sahip rakip liderleri bulacaksınız. Bu arada şehirler mobil ekranınız üzerinden kolayca yönetilebilecek.

Oyun oldukça eğlenceli ancak daha görsel bir otantik mobil deneyim arayanlar için can sıkıcı görünebilir. Kısacası, Civilization Revoluation 2 konsol vari grafikleri çizgi filmsi stiliyle sunuyor. Peki, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde daha geleneksel bir Civilization deneyimi arıyorsanız ne yapabilirsiniz?

Android'te FreeCiv Oynayın

Belki de Android kullanıcıları için en erişilebilir Civilization seçeneği FreeCiv'dir.

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Civilization'ın ilk versiyonlarına benzer izometrik bir bakış açısı kullanan FreeCiv, oyunun temel konseptlerinin hemen hemen hepsini sunar ve harika grafiklerle gelir. Ancak, Civilization veya Civilization II'ya dayanan çeşitli oyun kurallarıyla FreeCiv'in sunduğu çok şey vardır.

Bazı ekranların boyutuna dikkat ederek, geliştiriciler bazı butonları oldukça dar yapmıştır. Bu ilk başta rahatsız edici olabilir. Muhtemelen bir tablette akıllı telefona göre daha iyi oynanır. Bu yüzden hangisini tercih ettiğinizi görmek için her ikisinde de FreeCiv oynamayı deneyin.

Android ve iOS İçin World of Empires Oynayın

“MyCiv” adı verilen bir Civilization klonuna da göz atabilirsiniz. World of Empires, Civ'e gerçekten benzeyen ücretsiz bir alternatiftir. Bir harita editörü, çok oyunculu modu, sohbeti, 26 farklı uygarlığı, ağ tasarrufu ve istediğin kadar öde modelini bir araya getiren World of Empires etkileyici bir oyun deneyimi sunuyor.

DosBox ve Emülatörleri kullanın

FreeCiv'in retro tarzı Civilization tarzına uymuyor ola da her zaman bazı eksikler vardır.

Android kullanıcıları DosBox Turbo uygulamasını yükleyebilir ve daha sonra Civilization ya da Civilization II'nun ROM'unu bulabilirler. (iOS için DOSBox seçenekleri sınırlıdır.)