Huawei, EMUI Android arayüzünün en yeni özelliklerinden bazılarını ayrıntılı olarak açıkladı. Bu yaz itibariyle, dört Huawei cihazı EMUI 9.1 Beta test aşamasından geçmiş olacak. Yeni sürüm, güncellenmiş simge tasarımını, gelişmiş hareket kontrollerini, yeni bir dosya sistemini ve daha iyi bir genel kullanıcı deneyimini kapsayacak.
EMUI 9.1 Alacak Huawei Cihazların Listesi
Huawei tarafından hazırlanan bir afiş sayesinde artık hangi Huawei ve Honor cihazlarının EMUI'ın en son sürümünü alacağını biliyoruz.
EMUI 9.1'de çalışan cihazlar
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 RS Porsche
Şu anda EMUI 9.1 için test yapılan cihazlar
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate RS Porsche
- Huawei Mate 9
- Huawei Mate 9 Pro
- Huawei Mate 9 Porsche
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P10
- Huawei P10 Plus
- Huawei Nova 4
- Huawei Nova 3
- Huawei Nova 3i
- Huawei Nova 2S
- Honor Play
- Honor 10
- Honor Play 8A
- Huawei Maimang 7
- Honor View 10
- Honor View 10 Lite
- Honor Note 10
- Honor 9
- Honor V9
- Honor 8X
Gelecekteki EMUI 9.1 güncellemesi için planlanan cihazlar
- Huawei Nova 4e
- Huawei Nova 3e
- Huawei Enjoy 9 Plus
- Huawei Enjoy 8 Plus
- Huawei Enjoy MAX
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei Enjoy 7S
- Huawei Enjoy 9e
- Honor 9 Lite
- Honor 8X Max
- Honor 20i
- Honor 9i
- Honor 7X
- Huawei MediaPad M5 Tablet 10.1
- Huawei MediaPad M5 Tablet 8.0
- Huawei MediaPad M5 Tablet 8.4
- Huawei MediaPad M5 Pro Tablet 10.8
- Huawei MediaPad Tablet 5T 10.1
EMUI 9.1 güncellemesi hala Android 9.0 Pie üzerinde çalışıyor, ancak telefonun daha akıcı hale gelmesini sağlayan bir dizi değişiklik ve optimizasyon getiriyor. Yeni simgeler de hoş bir farklılık olarak göze çarpıyor.
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