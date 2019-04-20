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Huawei, EMUI Android arayüzünün en yeni özelliklerinden bazılarını ayrıntılı olarak açıkladı. Bu yaz itibariyle, dört Huawei cihazı EMUI 9.1 Beta test aşamasından geçmiş olacak. Yeni sürüm, güncellenmiş simge tasarımını, gelişmiş hareket kontrollerini, yeni bir dosya sistemini ve daha iyi bir genel kullanıcı deneyimini kapsayacak.

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EMUI 9.1 Alacak Huawei Cihazların Listesi

Huawei tarafından hazırlanan bir afiş sayesinde artık hangi Huawei ve Honor cihazlarının EMUI'ın en son sürümünü alacağını biliyoruz.

EMUI 9.1'de çalışan cihazlar

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 RS Porsche

Şu anda EMUI 9.1 için test yapılan cihazlar

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Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate RS Porsche

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 9 Porsche

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei Nova 4

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 2S

Honor Play

Honor 10

Honor Play 8A

Huawei Maimang 7

Honor View 10

Honor View 10 Lite

Honor Note 10

Honor 9

Honor V9

Honor 8X

Gelecekteki EMUI 9.1 güncellemesi için planlanan cihazlar

Huawei Nova 4e

Huawei Nova 3e

Huawei Enjoy 9 Plus

Huawei Enjoy 8 Plus

Huawei Enjoy MAX

Huawei Enjoy 9S

Huawei Enjoy 7S

Huawei Enjoy 9e

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Honor 20i

Honor 9i

Honor 7X

Huawei MediaPad M5 Tablet 10.1

Huawei MediaPad M5 Tablet 8.0

Huawei MediaPad M5 Tablet 8.4

Huawei MediaPad M5 Pro Tablet 10.8

Huawei MediaPad Tablet 5T 10.1

EMUI 9.1 güncellemesi hala Android 9.0 Pie üzerinde çalışıyor, ancak telefonun daha akıcı hale gelmesini sağlayan bir dizi değişiklik ve optimizasyon getiriyor. Yeni simgeler de hoş bir farklılık olarak göze çarpıyor.

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