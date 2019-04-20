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Üçlü kameralar şu anda en yeni trendlerden biri. Galaxy S10'da bir tane var, Huawei P30 ve LG V40 ThinQ da bunlarla geliyor ve Apple'ın yeni nesil iPhone'ları bile ekstra bir kamera kazanacak. Peki ya üçlü selfie kameralara ne dersiniz? LG’nin en son patenti tam olarak buna işaret ediyor.

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LG 3 Selfie Kameralı Yeni Telefon Hazırlıyor

LG her bir kameranın işlevselliği ile ilgili ayrıntılar paylaşmadı ancak en azından geniş açılı bir lensin eşlik ettiği normal bir sensör olacağını varsaymak güvenli görünüyor. Buna ek olarak, yakın zaman önce LG G8 ThinQ'da görüldüğü gibi, Güney Koreli marka gelecekteki akıllı telefonlarında Flight Time sensörüne yer vermeye devam edebilir. Portre fotoğraflarında derinlik algılama gibi veriler için kullanılabiliyor. Özellik ayrıca şirketin en yeni jest özelliği ile birleştirilebilir. LG, Apple’ın Face ID’sine rakip bir sensörle 3D yüz tanıma sistemini de hayata geçirebilir.

Söz konusu patent, ekranın üzerinde yer alan geniş bir çentik içine yerleştirilmiş üç kamerayı ele alıyor. Bu panel, biraz daha kalın olan nispeten düzgün biçimli çerçevelere sahip olsa da, tasarım genel olarak LG’nin yeni bayrak gemilerine çok benziyor.

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Buna ek olarak, akıllı telefon arkada yatay olarak hizalanmış üçlü kamera düzeneğine sahip. Bunlar LG V40 ThinQ ve LG V50 ThinQ'dakilere benziyor. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı da bulunuyor. Diğer dış detaylar arasında özel bir Google Assistant düğmesi ile alta yerleştirilmiş bir hoparlör var ancak kulaklık girişi yok.

Bu, bu aşamada sadece bir patent olduğu için, LG'nin önlerinde üç kamera bulunan bir akıllı telefonu serbest bırakacağının garantisi yok. Bununla birlikte, böyle bir uygulama oldukça ilginç olabilir ve daha da önemlisi, LG'nin şu anda ihtiyaç duyduğu şey olan tüketicilerin dikkatini çekebilir – satışları giderek düşüyor.

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