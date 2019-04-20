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Telefonlarda en çok kullanılan metal, plastik, cam ve seramik malzemelerinin bir kıyaslamasını yaptık. Akıllı telefon alırken cihazınızda hangi malzemenin kullanıldığını bilmek isteyebilirsiniz. Zira bu malzemeler birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılırlar. Her birinin avantajı olduğu gibi dezavantajları da vardır. İşte bunlar.

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Telefonlarda Metal, Plastik, Cam ve Seramik Karşılaştırması

Telefonlarda Metal Malzeme

Metal telefonlar için harika bir malzemedir. Ancak eksileri de yok değil. Önce artılarından söz edelim. Her şeyin başında cihaza Premium görünüm verir. Yekpare olursa estetik ve birinci sınıf hissettirir. Ayrıca ısıyı da iyi iletir. Telefon soğuk bir odada bulunuyorsa elinize aldığınızda bunu hissedersiniz. Eksileri arasında kolay eğilmesi ve ezilmesi vardır. Özellikle de alüminyum gibi hafif ve dövülebilir metalse oldukça kolay bir şekilde deforme olur. RF iletimi daha zayıftır. Bu LTE, Wi-Fi ve Bluetooth sinyallerini kapsar. Bu nedenle kablosuz şarj destekleyen cihazlarda metal değil cam kullanılır. Isı iyi iletmesi cihaz ısındığında bunu daha çok hissedeceğiniz anlamına gelir.

Telefonlarda Plastik Malzeme

Plastiğin en büyük avantajı kolay renklendirilmesidir. Bu nedenle bolca renk sunan telefonların plastik olduğunu görürsünüz: İhtimaller sınırsızdır. Artıları arasında düşük maliyeti bulunur. Aynı zamanda dayanıklıdır. Kolay hasar almaz ya da çizilmez. RF iletimi iyidir ve çok az veri kaybı yaşanır. Eksileri arasında tutuş hissiyatının kötü olması bulunur. Kılıfta çok fazla tutulan telefonda kılıfın boyası plastiğe işleyebilir. Son olarak ucuz görünürler.

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Telefonlarda Cam Malzeme

Telefonlarda cam kullanılmasının en önemli nedeni RF iletimidir. Kablosuz şarj destekleyen cihazlar bu nedenle cam arka kapakla gelirler. LTE, Bluetooth ve Wi-Fi'ı anten için ayrılan yuvalar olmadan güçlü şekilde iletebilir. Güzel görünürler ve elinizde iyi hissettirirler. Eksileri arasında kolay kırılması vardır. Çizikleri kolay gösterirler. Aynı zamanda elinizden kolay kayarlar.

Telefonlarda Seramik Malzeme

Cam gibi seramiğin de RF iletimi iyidir. Radyo dalgalarını ekstra antenler olmadan rahatça taşır. Seramik soğuk kalmaya meyillidir. Seramik telefonlar ısıyı daha zor gösterir. Serin olmalarının yanı sıra elde iyi hissettirirler. Eksileri arasında kolay kırılmaları vardır. Çizilmeye meyillidirler. Cam gibi elinizden kolay kayarlar.

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